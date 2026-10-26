Sánchez Llibre (Foment) lamenta la huelga general: "Paralizar empresas no construye viviendas"

19 Gal·La Foment Del Treball - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha lamentado la convocatoria de huelga general el próximo 11 de noviembre por los motivos que la han provocado: "Paralizar empresas no construye viviendas".

Lo ha dicho este lunes durante la ceremonia de entrega que se ha realizado en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y que ha contado con la participación del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la presencia del presidente del Parlament, Josep Rull; los consellers Alícia Romero y Miquel Sàmper, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret.

Sánchez Llibre ha dicho que respeta el derecho a huelga, pero que esta le parece "profundamente equivocada, profundamente inoportuna, profundamente irresponsable y profundamente perjudicial", y ha añadido que parar la actividad de una empresa o profesional no resuelve los obstáculos que impiden disponer de más pisos asequibles.

"No es razonable trasladar al conjunto de las empresas el coste de un conflicto que exige decisiones de política de vivienda y la implicación de muchas instituciones", ha añadido.

El presidente de la patronal ha subrayado que "el acceso a la vivienda es una de las grandes preocupaciones del país" y que para su patronal es una cuestión importante y una herramienta de progreso.

Por ello, ha reclamado soluciones urgentes que, ha dicho, pasan por ampliar la oferta, movilizar suelo, agilizar licencias, facilitar la rehabilitación y reforzar la colaboración entre administraciones y empresas.

INCIDENTES EN BARCELONA

Sobre los incidentes del pasado sábado en Barcelona, Sánchez Llibre ha reclamado que "todo el peso de la justicia recaiga sobre los delincuentes, independientemente de que sean menores de edad" y que asuman los costes de reparación tanto del espacio público como de los comercios afectados.

"Esta barbarie no puede quedar impune y deben aplicarse penas contundentes. La democracia no se negocia, se defiende, también garantizando la libertad de empresa y la propiedad privada", ha afirmado.

Ha recordado que la organización que preside ha reclamado cambios en el Código Penal para garantizar la actividad económica con libertad y seguridad, y ha pedido reformas judiciales para que estos actos "no queden impunes ni vuelvan a repetirse".

Sánchez Llibre ha asegurado que no se puede permitir que esta situación "de violencia gratuita vuelva a producirse en ningún lugar de nuestro país, de Catalunya".

Por ello, ha reclamado que las administraciones adopten las medidas preventivas necesarias, "por contundentes que deban ser".