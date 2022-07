Sánchez Llibre pide a Sánchez que abandone "posiciones populistas" y dialogue con los sectores

Insiste en un gran acuerdo entre agentes económicos y sociales y administraciones públicas

BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que abandone "posiciones populistas" y asuma la bandera del diálogo constructivo con todos los sectores.

Lo ha dicho este lunes en su discurso tras ser reelegido presidente de Foment del Treball para cuatro años más en la asamblea general, en el que ha insistido en la necesidad de un gran pacto de solidaridad y responsabilidad entre agentes sociales y económicos y administraciones públicas.

"Proponemos un gran acuerdo para superar esta profunda crisis económica y social y evitar así su cronicidad. Solo juntos superaremos la crisis. Con estas medidas unilaterales y populistas no lo conseguiremos", ha advertido.

Asimismo, ha querido trasladar un mensaje optimista y ha declarado estar convencido de que se saldrá adelante: "Los fundamentos de la economía de nuestro país, de todo el tejido productivo, y el talento de las personas que forman parte de nuestra sociedad lo facilitarán".

Ha defendido que la política debería centrarse en tejer grandes complicidades políticas, económicas y sociales para hacer frente a la "grave" situación económica y las reformas estructurales necesarias.

Ha puesto de ejemplo "acompasar la transición energética a las posibilidades reales del sector industrial", y ha dicho que no debería hacerse creando escenarios de gran confrontación ideológica y social.

COYUNTURA ECONÓMICA Y SOCIAL

Sánchez Llibre también ha expresado su "gran preocupación y decepción" por las conclusiones económicas del reciente debate sobre el Estado de la Nación, y también por algunos posicionamientos del Gobierno.

De hecho, ha lamentado "la ausencia" de medidas suficientes orientadas a reforzar la economía productiva y la adopción de otras de contraproducentes, según él, y ha advertido de que sin el apoyo de la economía productiva difícilmente se resolverá la crisis.

También ha criticado que aún se esté hablando de "poderes ocultos, de señores de puro y de conspiraciones mediáticas", ya que son afirmaciones de hace 30 años que considera que van en la dirección de buscar la confrontación.

MEDIDAS ECONÓMICAS

Sobre las medidas económicas, ha criticado que se plantee, sin diálogo previo, la presión fiscal a determinados sectores económicos aduciendo beneficios extraordinarios: "Acciones de esta envergadura dinamitan la seguridad jurídica y, también, dinamitan la propiedad privada".

De hecho, ha sostenido que con estas medidas, solo en un día, el Gobierno "ha hecho perder miles de millones de euros a estos sectores", y ha lamentado que con este tipo de políticas, que hacen referencia a la distribución de beneficios empresariales, pueden hacer recordar a algunos gobiernos sudamericanos.

También ha lamentado que se haya "frivolizado demasiado" sobre la inflación y que no se haya formalizado ninguna medida relevante orientada a rebajarla, y que el Gobierno exija sacrificios a los autónomos, a las empresas y a los ciudadanos en general cuando no se pide ningún sacrificio ni esfuerzo a las administraciones públicas.

CEPYME, ATA Y FEPIME

La presidente de Fepime, Maria Helenda de Felipe, también ha intervenido durante la asamblea y ha definido al presidente de Foment de Treball como alguien con visión y empuje, mientras que el presidente de ATA Autónomos, Lorenzo Amor, ha reivindicado la necesidad de vivir con unidad empresarial y sin populismo.

En este sentido, Amor ha defendido que hay que dar valor a las empresas y autónomos, y ha dicho que no son el problema, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha sostenido que la actual situación fiscal no es de recibo, como no lo es seguir "apretando y esquilmando al sector empresarial".

"La demagogia y populismo deben estar lejos de cualquier gobierno, cualquier gobierno debe poner al centro de cualquier política el mundo de la empresa. Es el momento de defender a la empresa sin complejos", ha añadido.