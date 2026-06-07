Sánchez viajó por sorpresa este sábado a Barcelona y asistió al Primavera Sound

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asisten al Primavera Sound - INSTAGRAM DE SALVADOR ILLA

BARCELONA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó este sábado por sorpresa a Barcelona donde asistió a conciertos del Primavera Sound, junto con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

En un vídeo publicado en Instagram recogido por Europa Press, Sánchez asegura que este festival es mucho más que música: "Es talento, creatividad y una forma de mostrar al mundo una Barcelona y una España abiertas, diversas y llenas de energía".

Sánchez, que recibió al Papa León XIV en Madrid el sábado por la mañana, viajó a Barcelona junto con su mujer, Begoña Gómez, para asistir al festival, donde pudo ver a grupos como Gorillaz, My Bloody Valentine, The XX o el concierto sorpresa de Olivia Rodrigo.

El presidente del Gobierno ha sostenido que el éxito internacional del Primavera Sound "habla de una sociedad plural que entiende la cultura como un espacio de encuentro, convivencia y libertad", y ha agradecido el compromiso del festival con valores como la paz, la solidaridad y la defensa de una cultura.

Illa también ha publicado fotos en Instagram con Sánchez en el Primavera Sound, que ha descrito como un espacio de "talento, creatividad y proyección internacional para una ciudad abierta, diversa y vibrante".