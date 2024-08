Sancionan a una discoteca de Santa Susanna (Barcelona) por permitir la entrada a menores de 16 años

BARCELONA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los agentes de la Unidad Regional de Policía Administrativa de la Región Metropolitana Norte de Mossos d'Esquadra, junto a los agentes de la comisaría de Pineda de Mar (Barcelona), sancionaron el 16 de agosto una discoteca de Santa Susanna (Barcelona) por permitir la presencia de menores de 16 años, según ha informado la policía en un comunicado este viernes.

Los agentes realizaron una inspección administrativa en este local de ocio nocturno tras tener conocimiento de que se estaban organizando fiestas de forma reiterada a las que asistían una gran cantidad de menores, todos ellos extranjeros, que eran trasladados hasta la discoteca por operadores turísticos y en horas no autorizadas por la normativa de espectáculos.

En el horario abierto al público los agentes hicieron una inspección en la discoteca, que tenía expuestas bebidas alcohólicas pese a que está prohibido si hay menores de 16 años dentro del local, y durante el transcurso de este dispositivo localizaron a 150 adolescentes, además de otros que esperaban en el exterior para acceder a la discoteca.

La Unidad de Policía Administrativa levantó un acta administrativa al responsable del establecimiento por la comisión de diversas infracciones sobre la normativa vigente: no disponer de un vigilante de seguridad, no presentar el recibo de pago del seguro y por la presencia de menores de 16 años en horario no permitido.

Los investigadores solicitaron al responsable que desalojase a los menores que había en el interior del local y que no permitiese la entrada a los que esperaban fuera y, una vez hecho eso, le permitieron continuar con la actividad, si bien él decidió finalizarla.