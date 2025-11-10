El Sant Pau de Barcelona realizará abortos quirúrgicos en Dos de Maig a partir del próximo lunes

Archivo - Fachada del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en una foto de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Sant Pau de Barcelona tendrá, a partir del próximo lunes 16 de noviembre, un espacio para llevar a cabo abortos quirúrgicos en el Hospital Dos de Maig, ha informado el hospital a Europa Press.

Según ha avanzado este lunes el Diari de Barcelona, los equipos médicos del hospital volverán a practicar este procedimiento tras dejarlo de hacer en 2012 por motivos religiosos, lo que fue motivo de quejas y protestas por parte de grupos feministas.

La responsable de la unidad, Elisa Llurba, ha detallado que desde la modificación legislativa de 2023 --que estipula que los centros públicos deben ofrecer esta práctica-- comenzaron a hacer trámites para ofrecer el servicio.

Llurba asegura que el hospital no practica abortos dentro del recinto por "problemas de logística" y porque no disponen de la suficiente capacidad ni espacio, y señala que el 80% del servicio de hospitalización y ginecología de carácter médico no son objetores.

"Hace 2 o 3 años que tenemos un quirófano de cirugía mayor ambulatoria en Dos de Maig y hemos buscado derivar esta actividad ahí. Después de dos años de pedir la autorización administrativa, ya la tenemos desde julio", ha apuntado.