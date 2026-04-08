Sant Pau realiza el primer recambio transcatéter de la válvula mitral del corazón en Catalunya

Los profesionales de Sant Pau durante la intervención. - HOSPITAL DE SANT PAU

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Sant Pau de Barcelona ha implantado la primera prótesis que sustituye la válvula mitral (VM) del corazón de forma completamente transcatéter en Catalunya, informa en un comunicado de este miércoles.

Se trata de un procedimiento mínimamente invasivo que se lleva a cabo mediante una pequeña incisión en la ingle, indicado en pacientes con insuficiencia mitral importante, una patología causada por un defecto en el cierre de la válvula y que afecta un 10% de los mayores de 75 años.

El adjunto de la Unidad de Hemodinámica del Servicio de Cardiología de Sant Pau, Lluís Asmarats, ha explicado que la nueva técnica "permite una alternativa a la cirugía abierta" colocando una válvula mitral artifical que regula el cierre de la dañada y restaura el flujo sanguíneo.

"Esto supone una mejora espectacular de los síntomas y debilidades, que pueden ser potencialmente mortales", ha apuntado Asmarats.

El también adjunto de la misma Unidad Marcel Santaló ha señalado que muchos de estos pacientes se ahogan y se cansan por la falta de aire, presentan hinchazón en manos y pies tienen palpitaciones, y con el nuevo método se reducen los reingresos por descompensaciones de la enfermedad, "muy frecuenteS" en estos enfermos.