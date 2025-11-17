Santacreu (Cámara de Barcelona) dice que el turismo "se debe regular bien, no sobrerregular"

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu. - LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, ha asegurado que el turismo "se debe regular bien, no sobrerregular", y ha señalado que, textualmente, es mejor planificar y gestionar que regular.

Lo ha dicho este lunes en su participación en el Foro Barcelona, en la que ha añadido que "a veces, la regulación llega porque no se han hecho bien las cosas" y ha alertado de que regular, en sus palabras, demasiado, acaba provocando que la inversión y los emprendedores se desmovilicen.

Santacreu ha señalado que Barcelona puede "dar un salto en turismo y tiene todas las condiciones para hacerlo", pero que debe plantear nuevas maneras de gestionarlo.

"Este es el debate que necesitamos", ha dicho, y ha añadido que se pueden hacer muchas cosas, especialmente si se piensa más allá de la ciudad y se incluye el entorno metropolitano.

Para ello, ha pedido, pensar cómo ampliar "el terreno de juego" y ha asegurado que un crecimiento adecuado del sector redundaría en el beneficio de toda la sociedad.

IMPORTANCIA DEL SECTOR

Santacreu ha lamentado que no siempre la sociedad es consciente de "la importancia del turismo para el resto de la economía", y ha puesto como ejemplo el Aeropuerto de Barcelona, que, según él, no tendría la conectividad actual si no fuera por este sector.

Ha explicado que el crecimiento económico de Barcelona en los últimos años se debe también al turismo y que "una cosa ayuda a la otra".

El presidente de la corporación han pedido hacer una reflexión sobre la ciudad y sobre qué lugares se pueden impulsar para que sean un atractivo turístico, y ha puesto como ejemplo la playa y la zona del Fòrum.