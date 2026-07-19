Santacreu (Cámara de Barcelona): Todas las tipologías de empresa deben "sentirse bien representadas"

Archivo - El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, posa para Europa Press, a 4 de abril de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, ha asegurado que "todas las tipologías de empresa tienen que sentirse bien representadas" en la institución y que por ello defiende que el pleno de la corporación cuente con 10 diez sillas de mayor aportación económica como proporción al peso que tienen las grandes compañías en la economía catalana.

En una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press, Santacreu ha asegurado que ha propuesto este cambio para "ajustar la representatividad" que hay en el pleno a la realidad económica de Catalunya, que no lo refleja proporcionalmente, y ha dicho que hubiera hecho lo mismo si hubiera sobrerepresentación de las grandes empresas.

"Ahora hay una situación de privilegio para la pyme, con ciertos derechos adquiridos. Nuestra obligación es pensar en el interés general, equilibrar el pleno y decir abiertamente que la Cámara no es la Cámara de la pequeña y mediana empresa", ha afirmado Santacreu.

Ha dicho que el hecho de que exista discrepancia en un tema concreto "no es grave y crítico" y que en el pleno había muchos otros asuntos y se aprobaron por unanimidad, y ha subrayado que en la Cámara no hay una situación de enfrentamiento ni de ruptura.

Ha asegurado que el tema de las sillas no es sencillo y que "había una discrepancia evidente por parte de Eines de País y también de una parte de las pymes que están en la órbita de Pimec".

"Si en la Cámara hay 15 grandes empresas, quiere decir que hubo 14 pymes y autónomos que nos dieron apoyo. Y esto explica un poco la dificultad de sacar adelante la medida, porque la Cámara que tenemos actualmente está sesgada hacia la pyme y los autónomos. Con Pimec intentamos llegar a un acuerdo, planteando una posición de entendimiento que al final no se llegó a concretar", ha dicho.

Ha subrayado que es importante que la Cámara sea más fuerte y esta fortaleza viene de que hayan grandes empresas, y ha asegurado que se está definiendo el futuro pleno que irá a las elecciones de octubre de 2027: "Si nos hemos equivocado en el planteamiento, los electores tendrán la palabra".

Santacreu ha dicho que no descarta volver a presentarse "si la candidatura así lo conviene", aunque ha dicho que cree mucho en la renovación de cargos y en no alargarse en un lugar como la Cámara.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Sobre los datos de ejecución presupuestaria del Estado en Catalunya en 2025, con un 8,6% de toda la inversión ejecutada, Santacreu ha asegurado que es una "malísima noticia", y ha dicho que no hay excusa.

"Hace poco en la Cámara presentamos un informe en el que cifrábamos en 52.000 millones la inversión que debería realizar el Estado en Catalunya hasta 2040. Con estos datos se empeorará el cálculo. En vez de reducir el déficit lo estamos aumentando", ha advertido.

Ha asegurado que la Generalitat debería decir algo al respecto, y ha dicho que "es difícil explicar cómo con un Gobierno español muy cercano al Ejecutivo catalán se ha repetido esta situación. No tiene explicación".