Santi Rodríguez (PP) niega que Feijóo baraje una moción de censura: "No está sobre la mesa"

El secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, ha negado este lunes que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, baraje una posible moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "No está sobre la mesa".

"Lo que pedimos es devolver la voz a la ciudadanía. Pedimos la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria inmediata de elecciones. Es nuestra primera prioridad", ha recalcado en rueda de prensa, acompañado del presidente del PP en la provincia de Barcelona y alcalde de Castelldefels (Barcelona), Manu Reyes.

Todo ello después de que el viernes Feijóo pidiera ante Foment del Treball los votos de "los suyos" para que prospere una moción de censura contra Sánchez, aludiendo textualmente a Junts y ERC.

El sábado, el secretario general de Junts, Jordi Turull, emplazó a Feijóo a pedir perdón y no ayuda a los empresarios, ante lo que Rodríguez ha considerado que el dirigente de Junts debería hacer "examen de conciencia" sobre lo que provocaron en Catalunya cuando gobernaban.

"Provocaron daño económico, a la sociedad y a las instituciones. Todo lo que pasó como consecuencia del 1-O, a los únicos a los que se les puede atribuir es al Govern que había en su momento, que era de Junts y ERC", ha remarcado.

PARTIDO "ACTIVADO"

Sobre la concentración del domingo en Madrid contra el Gobierno de Sánchez, a la que asistieron unos 300 militantes del PP catalán, considera que evidenció que el partido está "activado" a la espera de un posible avance electoral.

"La situación que hay es inaudita, nos avergüenza como sociedad y requiere dar voz a la ciudadanía. Es nuestra reivindicación, ayer en la concentración y cada día con la aparición de un nuevo escándalo", ha zanjado.