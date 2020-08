Santiago Segura: "La Generalitat no valoró que no ha habido ni un solo rebrote en un cine"

Visita Badalona (Barcelona) para promocionar 'Padre no hay más que uno 2'

BADALONA (BARCELONA), 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director, actor, guionista y productor Santiago Segura ha visitado este jueves las salas Ocine Màgic de Badalona (Barcelona) para promocionar su nueva película 'Padre no hay más que uno 2' y mostrar su apoyo a las salas de cine, especialmente a las barcelonesas, tras el varapalo, ha dicho, de la Generalitat al decidir cerrarlas: "Creo que la Generalitat no valoró hasta qué punto, o sea que no ha habido ni un solo rebrote en un cine".

En una entrevista de Europa Press, ha añadido sobre la decisión de cerrar las salas: "Tú tienes que ir a las actividades donde haya rebrotes", y ha comparado la decisión del Govern --que la justicia revocó-- con matar mosquitos a cañonazos.

Segura ha defendido las medidas implementadas en las salas, y ha lamentado: "Que de repente las cierren cuando, hoy por hoy, yo creo que es de las cosas de ocio más seguras que hay. Yo realmente no alentaría a la gente a algo que no me pareciese seguro, yo ayer estuve en el cine".

"LA RUINA TAMBIÉN MATA"

No obstante, ha dicho entender las decisiones políticas, pero también ha avisado de que la economía está en un momento muy débil como para no pensarse bien ciertas cosas, lo que no implica no tener respeto a la enfermedad: "El miedo paraliza y la economía debe seguir funcionando, porque el virus mata pero la ruina mata también".

Sobre el futuro de la creación cinematográfica, se ha planteado si las películas o tendrán que ser una realidad paralela o si todos tendrán que ir con mascarilla: "Si la normalidad es esta, las películas tendrán que ser un reflejo", y ha propuesto que James Bond se deje ver con mascarilla.

"ME ENCANTA LAS SECUELAS"

Después del éxito de la primera película 'Padre no hay más que uno', con 2,5 millones de espectadores, el equipo empezó a escribir la segunda, ante lo que ha explicado: "Lo de las secuelas me encanta", especialmente si puede darle al público un producto que le guste, y además él se lo pasa muy bien.

Ha destacado que durante una hora y media a los espectadores se les olvidan las mascarillas y se impone la risa del resto de espectadores: "Amo la comedia", y ha añadido que no descarta nada sobre eventuales nuevas entregas.

"Me encantaría hacerla, pero desde que ha pasado esto estoy muy centrado en el día a día, y no quiero mirar mucho hacia adelante porque no quiero deprimirme", ha agregado el director sobre la crisis sanitaria.

AGOSTO SIN ESTRENOS

Ha lamentado que los cines se han encontrado en agosto sin estrenos por la falta de auto-abastecimiento: "Espero que otros vean los resultados de la asistencia del público a la mía y vean que sí se puede", ha dicho Segura, que tenía su estreno previsto a finales de agosto y lo avanzó a finales de julio tras hablar con los cines y ver esa necesidad.

Ha lamentado que la cartelera de agosto "parecía un páramo" al cancelarse grandes producciones infantiles, y dejar a los niños sin oferta.

MÁS JAVIER QUE TORRENTE

Sobre su papel en la película ha asegurado: "Yo para mucha gente soy Torrente", y ha reivindicado haber interpretado muchos otros papeles más allá de ese, y celebra que para muchos niños de nueve años él es 'el padre', incluso le identifican así por la calle.

"Se parece mucho más Javier a mí que Torrente a mí", ha defendido Segura, que ha asegurado no haber sido nunca 'heavy', alcohólico, racista, ni machista, y entre sus papeles pendientes ha apuntado que le gustaría hacer una comedia de terror, que dé mucha risa, y una comedia musical.

Sobre sus próximos proyectos ha dicho: "Tendré que seguir trabajando", aunque ha avisado de que también está pendiente de la incertidumbre porque nadie sabe dónde estará dentro de un año.