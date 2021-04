Santiago Vilanova avisa en un libro del riesgo de "colapso ecológico" en Catalunya

Reclama un cambio en los sistemas de producción, de consumo y de gobierno

El periodista, escritor y consultor ambiental Santiago Vilanova está convencido de que Catalunya se dirige al "colapso ecológico" y que, si no cambia su relación con el medio y modifica sus sistemas de producción, consumo y gobierno, muchos sectores y ecosistemas catalanes tendrán graves dificultades en las próximas décadas.

"No lo digo yo, lo dicen los principales científicos y ecólogos, a los que he consultado para este libro", ha sostenido Vilanova en una entrevista de Europa Press en ocasión de la publicación del ensayo 'L'emergència climàtica a Catalunya. Revolució o col·lapse' (Edicions 62).

Miembro de múltiples grupos ecologistas y de asociaciones de periodistas medioambientales, Vilanova ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a analizar el impacto del cambio climático y a divulgar sus consecuencias y posibles soluciones, que ahora resume en este nuevo libro, escrito durante el confinamiento por coronavirus.

Vilanova prevé "consecuencias dramáticas" para Catalunya en las próximas décadas si no se dan cambios drásticos como podrían ser un aumento de la temperatura de casi dos grados, la desaparición de los deltas del Llobregat y del Ebro, deshielo en los Pirineos, plagas de medusas, pérdida de playas, incendios e, incluso, nuevas pandemias.

"Si no hay una visión transversal de la salud, que incluya la humana, la animal y la del clima, vendrán más epidemias", ha dicho el periodista, que ha lamentado que el Govern no haya contado con ecólogos en la gestión de la pandemia del Covid-19, y ha asegurado que, si no se soluciona la crisis climática, se repetirán situaciones similares.

Para el autor, la actual pandemia es un claro ejemplo de zoonosis y de las consecuencias de una agricultura y un consumo mal entendidos y gestionados; pero también ha provocado fenómenos positivos para el clima, como ha sido la reducción del tráfico rodado contaminante o una "mayor sensibilización" de la población con el medio ambiente.

REVOLUCIÓN

Otra lección que Vilanova ha sacado del confinamiento y la crisis sanitaria es que "medidas drásticas o autoritarias como imponer las mascarillas" pueden ser un ejemplo a seguir en las políticas climáticas, ya que resultan efectivas; aunque ha insistido en que la transición ecológica debería ser democrática, justa y dialogada.

"La revolución debe ser participativa, pero si no es posible, deberá ser autoritaria: si la revolución no se hace con rapidez, no llegaremos a tiempo", ha sostenido el autor que, con todo, apuesta por un gran pacto nacional por el clima entre las empresas, los sindicatos, los gobiernos y las asociaciones de consumidores y ecologistas.

Ha insistido en que las grandes medidas en favor del clima pasan por las grandes empresas y los gobiernos, pero ha reivindicado que la sociedad civil también tiene un papel clave a la hora de cambiar el sistema: "Si un 10% de los consumidores pide un cambio, éste se dará, nadie se podrá negar".

GOBIERNO

Vilanova ha lamentado que Catalunya es la comunidad autónoma "más retrasada en energías renovables" y la región del Mediterráneo con más energía nuclear; además de ser un territorio al que le falta soberanía ecológica y energética, y dónde no se presta suficiente atención a los ecólogos y ecologistas, en sus palabras.

"Llevamos un retraso de tres décadas a la hora de aplicar medidas contra el cambio climático, y las políticas de mitigación que se han hecho en Catalunya han sido un fiasco", ha añadido el autor, cofundador del partido ecologista Els Verds-Alternativa Verda (1999) y exdiputado de Junts en el Parlament (2020).

"Falta un debate sobre la cuestión climática en el Parlament y en los medios de comunicación; y también un Govern verdaderamente ecologista y bien preparado", ha defendido Vilanova, que reclama que el nuevo ejecutivo catalán cuente con una vicepresidencia para la transición ecológica con el mismo poder que las consellerias de Economía o Territorio.