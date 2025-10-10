De los Santos (PP) dice que España "tiene que cumplir con sus obligaciones" y no salir de la OTAN

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, en declaraciones a periodistas en Badalona (Barcelona) - EUROPA PRESS

"El problema para la OTAN no es España, nunca lo ha sido", asegura sobre la propuesta de Trump

BADALONA (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha valorado este viernes la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de expulsar a España de la OTAN y ha asegurado: "España no tiene que salir de la OTAN en ningún caso, tiene que cumplir con sus obligaciones internacionales".

En declaraciones a periodistas desde Badalona (Barcelona), De los Santos ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar cuestiones internacionales para levantar un "muro" y ha defendido una convocatoria de elecciones.

"El problema es Pedro Sánchez, que miente, miente a los españoles, miente a las Cortes Generales y miente a los socios. Y eso, desgraciadamente, puede convertir a España en un socio poco fiable", ha agregado.

Trump propuso este jueves expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el aumento del gasto en defensa, después de que el Gobierno se negara a alcanzar el 5 por ciento del PIB para 2035.

ALTO EL FUEGO EN GAZA

Así, para el vicesecretario del PP, la noticia no es si España tiene que seguir o no en la OTAN, sino que con el "esfuerzo" de Trump y otros presidentes se ha conseguido, textualmente, la paz en Oriente Medio.

"El PP celebra y de forma absolutamente abultada esa paz, porque lo que hace es salvar vidas y eso es lo único que importa", y ha acusado a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de ver injusto el acuerdo entre Israel y Hamás propuesto por Trump.

El ejército de Israel ha anunciado este viernes que el acuerdo de alto el fuego alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza ha entrado en vigor a las 12.00 horas --a las 11 en España-- tras completar su primera fase del repliegue en el marco del acuerdo alcanzado al hilo de la propuesta presentada la semana pasada por Trump.