De los Santos (PP) exige a Sánchez convocar elecciones: "Lo que tenemos es un grupo de perdedores"

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha insistido en reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones y ha afirmado, tras la ruptura con Junts: "Lo que tenemos es un grupo de perdedores".

"ERC y Junts, PNV y los herederos de ETA, todos al servicio del mantenimiento de un presidente que solo quiere separar a los españoles", ha dicho en declaraciones a la prensa este jueves ante la sede del PP de Catalunya en Barcelona.

Ha apuntado que el anuncio de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, de formalizar la ruptura con el Ejecutivo de Sánchez ha sido la escenificación de "una ruptura que ya era una realidad hace muchos meses".

"No es más que un pasito más en lo que a falta de gobernabilidad se refiere, porque ya llevan muchos meses sin aprobar leyes de forma conjunta el PSOE y Junts", ha agregado.

"SON UNOS PUTEROS"

De los Santos, que ha acudido a la sede del PP catalán para abordar políticas de igualdad que confronten, ha dicho, a las políticas de Sánchez: "La corrupción es sinónimo de Pedro Sánchez en lo que a feminismo se refiere".

En este sentido, ha criticado el encuentro entre la ministra de Educación, Pilar Alegría, con Paco Salazar --cesado por el PSOE por denuncias internas de acoso-- y ha afirmado: "Parece ser que no es suficientemente machista ni suficientemente repugnante su forma de acercarse a las mujeres".

Además, se ha referido a José Luis Ábalos y ha sentenciado: "Sabemos que son unos puteros, lo mismo que lo eran los que tenían que encargarse de la empleabilidad de andaluces".

'LEY TRANS' Y 'SÍ ES SÍ'

Respecto a las medidas del PP en materia de feminismo e igualdad, De los Santos ha destacado que si Alberto Núñez Feijóo ocupa la presidencia del Gobierno, se derogará la 'ley trans'.

"Para inmediatamente aprobar otra ley que realmente se ocupe de las necesidades y los problemas de las personas trans, pero que no acabe con décadas de construcción feminista, que no haga desaparecer a las mujeres", ha añadido.

Asimismo, ha defendido derogar la ley del 'solo sí es sí' "para endurecer las penas a aquellos hombres que se atrevan a violentar a las mujeres".