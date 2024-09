Savall, Hespèrion XXI y La Capella Reial de Catalunya inician una gira en octubre por Norteamérica

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El violagambista y director musical Jordi Savall y sus formaciones, el grupo Hespèrion XXI y La Capella Reial de Catalunya, iniciarán este octubre una gira por Canadá y Estados Unidos con el programa 'The Tears and the Fire of the Muses'.

La gira comenzará con dos conciertos en Canadá, uno en la ciudad de Quebec el día 6 y otro en Montreal el 7, y continuará con tres conciertos en Estados Unidos --el 8 de octubre en Chicago, el 10 en Seattle y el 12 en Berkeley--, ha informado este lunes la Fundació Centre Internacional de Música Antiga (Cima).

Savall regresará, por segunda vez este año, a América del Norte con un espectáculo que pretende ofrecer una "inmersión profunda al universo musical" del italiano Claudio Monteverdi, un compositor luterano del primer tercio del siglo XVII.