SBEES insta a acoger a un millón y medio de inmigrantes en 10 años para el crecimiento económico

La Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales de Foment del Treball (SBEES) ha planteado este jueves la necesidad de acoger a un millón y medio de inmigrantes en los próximos 10 años para poder contribuir al crecimiento económico, en un acto en el que ha dado a conocer un estudio sobre los retos demográficos de la España de los 50 millones que ha encargado a Opina 360.

Durante la jornada, el presidente de SBEES y de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reclamado un Pacto Social entre los poderes públicos y la sociedad civil que permita corregir, superar y anticipar los cambios de la evolución demográfica, informa la patronal en un comunicado.

"La demografía no es un tema de futuro sino un tema de rabiosa actualidad. Si España no afronta el reto demográfico de forma contundente e inmediata, nos quedaremos sin mano de obra para trabajar y sin capacidad de competir", ha dicho.

Ha añadido "que la inmigración es necesaria para la sostenibilidad de la Sociedad del Bienestar y la inmigración es también una solución" para el futuro económico y social.

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien ha señalado que "el cambio demográfico es global pero se da la circunstancia de que España es uno de los países donde esta transformación será mayor" debido a una esperanza de vida más larga pero con muy baja natalidad, siendo España el quinto país más envejecido de Europa, ha dicho.

"Esta evolución va a tener impacto en varios ámbitos y ha llegado la hora de actuar, hay que abordar cuestiones como las derivadas del envejecimiento de nuestra población, que va a provocar el incremento del gasto en pensiones, que va a pasar del 13% del PIB hoy a suponer el 16% del PIB en el año 2050", ha destacado el presidente de la CEOE.

El informe, que aborda las previsiones demográficas para los próximos años, prevé que la población española alcance los 50 millones de habitantes en las próximas dos décadas, con un saldo migratorio neto positivo.

Si se cumplen estas previsiones, en 2035 la suma de la población originaria del extranjero y los descendientes de extranjeros nacidos en España podría superar el 34%, lo que supone que un tercio de la población estará vinculada -en primera o segunda generación- a la inmigración.

El director de Opina 360 y coordinador del estudio, Juan Francisco Caro, ha dicho que "son fenómenos complejos que necesitan una planificación, pues influirán en la capacidad de crecimiento económico del país y de sus territorios".

Según el informe en la próxima década se producirá un desequilibrio en el mercado laboral entre las personas que se jubilarán y las que se incorporarán, produciendo un déficit de 1,4 millones de trabajadores, de modo que un 6,3% de los empleos totales no podrán ser cubiertos y haría falta incorporar cada año cerca de 140.000 personas en edad laboral para cubrir ese déficit de trabajadores.

Asimismo, según el informe, el aumento de pensionistas y el gasto en prestaciones continúan siendo un reto para la sostenibilidad financiera del sistema.

A continuación, ha tenido lugar una mesa redonda bajo el título 'Demografía y Empresa', en la que han participado el subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), José Ignacio Conde Ruíz; la periodista y miembro del comité editorial de la publicación '65 y más', Pilar Cernuda, y el catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Málaga y escritor, Manuel Arias Maldonado.

La mesa ha sido moderada por el abogado, exministro, expresidente de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha destacado la importancia del estudio "para expulsar el estrés que la conversación política de las últimas décadas ha generado".

"Ahora hay que pensar, actuar y hacerlo sobre datos e información y no sobre percepciones", ha comentado, en alusión a quienes achacan a la inmigración la causa de muchos de los problemas de la sociedad.

Durante el debate, José Ignacio Conde ha explicado que "solamente un aumento de la productividad puede mantener el sistema y para ello hay que conseguir que las generaciones que vienen por abajo sean más productivas que las que dejen de trabajar, como así ocurría por ejemplo en los años 90".

Por su parte, Manuel Arias Maldonado cree que "la inmigración es un fenómeno normal que siempre ha existido, pero es cierto que hoy en día se intensifica y se percibe diferente".

Pilar Cernuda ha remarcado la necesidad de contar con las personas mayores: "Somos muchos los que a pesar de haber cumplido la edad de la jubilación sentimos que todavía podemos aportar y deberíamos poder canalizar estas capacidades en beneficio de toda la sociedad".

En este sentido, Conde ha defendido que "pensar que un mayor le quita trabajo a un joven o un inmigrante a alguien de aquí es una falacia, ya que cuanta más gente trabaja en realidad hay más consumo" y más productividad, ha resaltado.