Seat invierte 3,4 millones en trasladar su Escuela de Aprendices a Martorell (Barcelona)

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Seat ha trasladado la Escuela de Aprendices desde su edificio de la Zona Franca de Barcelona al centro técnico que tiene en Martorell (Barcelona), con una inversión de 3,4 millones de euros y una superficie de 4.400 metros cuadrados, informa en un comunicado este viernes.

Se ubicará junto a la planta de ensamblaje de baterías, en una apuesta de la compañía por formar a los jóvenes estudiantes junto a sus profesionales, una operación que considera "un paso más" en su transformación hacia la electrificación.

La vicepresidenta ejecutiva de Personas y Organización de Seat, Laura Carnicero, ha destacado que con este traslado, la firma automovilística "impulsa sinergias entre los expertos del centro técnico y los profesores y estudiantes de la escuela".

"Gracias a estas nuevas instalaciones, fortalecemos el modelo de formación dual, adaptado a las demandas reales del mercado, y preparamos a los profesionales del futuro en áreas estratégicas", ha agregado.

Desde su fundación en 1957, la Escuela de Aprendices ha formado a más de 2.800 alumnos y actualmente cuenta con más de 160 estudiantes matriculados, ofreciendo cuatro ciclos formativos de Grado Superior: Automatización y Robótica Industrial, Mecatrónica Industrial, Programación de la Producción en Fabricación Mecánica y Automoción.