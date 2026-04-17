La secretaria de Estado de Cooperación defiende la ayuda internacional frente a la extrema derecha

La secretaria de Estado de Cooperación, Eva Granados, en la Global Progressive Mobilisation - EUROPA PRESS

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, ha defendido la ayuda al desarrollo frente a los ataques de la extrema derecha a las políticas feministas de ayuda: "Se ataca lo que avanza. Y ahí la extrema derecha lo primero que ha priorizado es atacar a la agenda feminista".

En su intervención este viernes en la primera jornada del Global Progressive Mobilisation (GPM) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha abogado por mantener la apuesta por la cooperación en el contexto internacional actual.

"No replegándonos, asumiendo responsabilidades, no reduciendo, sino reforzando la ayuda oficial al desarrollo", y ha considerado necesario que sea una apuesta sostenible y previsible, y basada en alianzas multilaterales.

En este sentido, ha destacado la posición del Gobierno en el ámbito internacional, que ha definido de coherente: "Se hace lo que se dice y se dice lo que se hace. En todos los sitios, sin dobles raseros".

Finalmente, ha lamentado que, en el conjunto del mundo, se haya recortado en un 23% la ayuda oficial al desarrollo, y ha asegurado que en lo que se ha gasta en guerras se puede compensar, por 10 veces, este recorte: "Esto va de humanismo o de brutalismo", ha zanjado.