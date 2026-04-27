El sector hostelero y turístico de Tarragona unifica su gestión con Mónica Milá como nueva gerente

La nueva gerente de la FEHT Mónica Milá - FEHT

TARRAGONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la provincia de Tarragona (FEHT), que representa el 90% de las plazas turísticas de la demarcación, ha incorporado a Mónica Milá como nueva gerente de la entidad, en el marco de un nuevo modelo de gestión unificada que integra ahora también la gerencia simultánea de la Associació Hotelera Costa Daurada i Terres de l'Ebre y la Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.

La decisión responde al objetivo de la FEHT de "fortalecer su estructura organizativa y avanzar hacia una gestión más transversal y coordinada" entre los principales sectores del alojamiento turístico en el territorio y afrontar los retos de futuro desde una postura más sólida, informa este viernes en un comunicado.

"La integración de las diferentes entidades bajo una misma dirección debe permitir una mayor coordinación, una toma de decisiones más ágil y una representatividad más fuerte y alineada con las necesidades actuales del sector", ha detallado la agrupación.