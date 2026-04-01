El sector del packaging en Catalunya factura 12.227 millones de euros, casi el 4% del PIB

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BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector del packaging en Catalunya genera un volumen de negocio de 12.227 millones de euros, equivalente a casi el 4% del PIB del territorio, y agrupa a 855 empresas que emplean a 36.512 personas, según un estudio elaborado por Acció, la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat.

Catalunya fue la segunda región de la Unión Europea (UE) en número de proyectos de inversión extranjera captados en el packaging en el periodo 2020-2025, sólo por detrás de la región alemana de Rin del Norte-Westfalia, informa la Conselleria en un comunicado este miércoles.

Francia, Portugal, Italia, Alemania y Reino Unido son los principales destinos de sus exportaciones, que han crecido casi un 30% en los últimos cinco años.

El trabajo, realizado en colaboración con el Packaging Clúster, comprende toda la cadena de valor del envase y embalaje, desde el diseño hasta el reciclaje, y el proceso que garantiza la protección, el transporte, la comunicación, la sostenibilidad y el uso óptimo de los productos.

Para el estudio se han tenido en cuenta todas aquellas empresas dedicadas a la fabricación de envases y embalajes, los fabricantes de maquinaria, los proveedores de materias primas, las compañías de servicios y las empresas centradas en el diseño gráfico o industrial de embalaje y envasado.

RADIOGRAFÍA DEL SECTOR

De acuerdo con el estudio, los fabricantes de envases y embalajes representan al grupo principal de empresas del sector, con más del 70% del total de compañías.

Le siguen los fabricantes de maquinaria, con un 11%, las empresas dedicadas a los servicios --tanto de diseño de packaging como de servicios de envasado para terceros--, con un 10%, y los proveedores de materias primas y otros materiales para los fabricantes de envases --como resinas, pegatinas, tintas y utillajes--, con un 8%.

Por otro lado, el informe también destaca que se trata de un sector "maduro y arraigado", puesto que el 83% de las empresas se establecieron hace más de 10 años.

INVERSIÓN

Asimismo, el informe indica que Catalunya se ha consolidado como uno de los principales destinos de inversión extranjera en el sector del packaging, captando entre 2020 y 2025 siete proyectos de inversión extranjera, con una inversión de 90 millones de euros y la creación de 213 puestos de trabajo.

Más de la mitad del captado (53%) se ha destinado a proyectos de manufactura, mientras que el 46% se ha destinado a actividades de investigación y desarrollo.

Los principales países de origen de estas inversiones son Estados Unidos, Francia, Bélgica, Alemania y Japón, provenientes de empresas como Axilone, Amcor, Pattyn o Dow.