El sector turístico catalán sitúa cerca del 85% la ocupación en un verano marcado por el eclipse

Archivo - Varios turistas caminan en las inmediaciones de la Sagrada Familia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector turístico de Catalunya prevé, a la espera de las cifras definitivas, que la ocupación de la temporada de verano se sitúe alrededor de un 85%, dependiendo de la provincia, y en un verano que, coinciden, ha estado marcado por el eclipse.

En Tarragona, una de las provincias en las que se pudo observar el eclipse solar en su totalidad, el portavoz de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT), Xavier Guardià, explica en declaraciones a Europa Press que aunque para ellos "no ha acabado el verano", la ocupación en julio y agosto oscila en una media del 80% y 90%.

Desde el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, por su parte, han contabilizado un total de 11.628 personas que acudieron a las dos oficinas municipales de turismo de la capital de provincia, un 6,3% más que el año anterior.

Desde el Patronat explican que el eclipse generó un "pico importante" de visitantes y consultas en estas oficinas, con un total de 559 consultan relacionadas específicamente con este fenómeno.

En Lleida, la ocupación durante las dos primeras semanas de agosto se situó entre un 90% y 95%, especialmente en la zona del Pirineo, mientras que en las dos últimas semanas fue de entre un 70% y 80%, según los datos del Patronat de Turisme de la provincia.

También han destacado el efecto del eclipse, por el que alojamientos del Segrià y Les Garrigues (Lleida), donde la visibilidad del eclipse fue total, alcanzaron una ocupación completa.

TAMBIÉN EN BARCELONA Y GIRONA

Respecto a la capital catalana, el director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals, ha situado la ocupación de julio y agosto en torno a un 85%, "muy similar" a la del año anterior, aunque ha alertado de una tendencia cada vez mayor de hacer las reservas a última hora, lo que dificulta la planificación de los negocios.

En Girona, la ocupación en el conjunto de la provincia para los meses de junio y julio se ha situado en un 75,8%, 2,15 puntos más que el año anterior, según datos de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona compartidos con Europa Press.

La mayor ocupación se registró en la ciudad de Girona (79,35%), seguida de la Costa Brava (77,65%), la zona del Pirineo (48,55%) y el el pre Pirineo (44,55%), mientras que el precio medio ha alcanzado los 129 euros, 10,65 euros más que en 2025.

OTRAS TENDENCIAS

Según Guardià, se mantiene la concentración de las reservas en agosto, momento en el que muchas empresas cierran y los trabajadores hacen sus vacaciones, y en julio "cuesta más arrancar" la temporada.

También ha explicado que las estancias son cada vez más cortas, ya que los trabajadores prefieren guardarse algunos de los días para repartirlos en escapadas durante el resto del año y no hacer un mes de vacaciones completo, también por el gasto que comporta.

PUENTE DE LA DIADA

Para el puente de este 11 de septiembre con motivo de la Diada de Catalunya, el vicepresidente del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha cifrado en alrededor de un 80% las previsiones de ocupación media en la provincia.

Según Serrano, estas previsiones permiten "alargar los buenos resultados" del mes de agosto y demuestran que el turismo tiene una importancia cada vez mayor en la economía de la provincia.

Respecto a Girona, la FEHT prevé una ocupación de cerca del 80%, impulsada también por la cercanía con la temporada de verano: "Tenemos clientes británicos, alemanes u holandeses que aún están de vacaciones", ha explicado Guardià.