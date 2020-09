Segovia (comuns) pide que Torra deje de ser presidente "por unas elecciones, no por una pancarta"

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los comuns en el Parlament, Susanna Segovia, ha sostenido que Quim Torra debe dejar de ser presidente de la Generalitat, pero cree que debe ser "por unas elecciones, no por dejar unas horas de más una pancarta colgada".

En su intervención durante la continuación del Debate de Política General (DPG) del Parlament de este viernes, Segovia ha insistido en que una posible inhabilitación de Torra por desobediencia es "desproporcionada", y cree que no se puede normalizar que en medio del DPG el presidente tenga que asistir a una vista del Tribunal Supremo.

"Torra prometió presupuestos y elecciones pero ahora dice que no, ahora que casi todas las fuerzas del arco parlamentario le pedimos elecciones. Pero el presidente directamente dice que no cree que sean necesarias y que sería una irresponsabilidad unas elecciones", ha afirmado.

Y ha añadido: "Presidente, lo que es una irresponsabilidad es no convocarlas: elija entre 54 días y dos meses, o 124 días y dos meses. Por tanto sí, está en sus manos, es su responsabilidad".

Por último, ha apuntado que los profesionales sanitarios y el profesorado están preocupados por los recursos, las políticas y las decisiones que, a su juicio, no se toman: "No han llegado los refuerzos a la Atención Primaria ni al profesorado, y eso significa elecciones. La gente que está al frente de la pandemia pide un Govern que responda, y el Govern de Torra y Aragonès no es ese".