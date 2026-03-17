La segunda jornada de huelga de docentes corta los accesos del Port de Tarragona por la A-27

Corte de los accesos del Port de Tarragona por la A-27 en la segunda jornada de huelga de docentes de este martes- SINDICATOS DE DOCENTES

TARRAGONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada de huelga de docentes que se ha iniciado este martes corta los accesos al Port de Tarragona por la A-27 desde las 8 horas aproximadamente.

Así lo han manifestado sindicatos de docentes en un comunicado en el segundo día seguido de huelgas, en que se esperan cortes en Tarragona, el Penedès y Terres de l'Ebre (Tarragona).

En el primer día de huelga los cortes se hicieron en vías del Barcelonès y el Baix Llobregat --con incidencia en la capital catalana y sus accesos-- y las huelgas responden a la exigencia de mejoras salariales y laborales y el desafecto al acuerdo entre Govern y los sindicatos educativos minoritarios de UGT y CC.OO.