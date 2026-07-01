Segundo registro al IRTA de Cerdanyola (Barcelona) en la investigación del origen de la PPA

Archivo - Registro en diciembre - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil registraron este martes por segunda vez las dependencias del centro de investigación IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) durante la investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) en Catalunya.

El Tribunal de Instancia de Cerdanyola ordenó nuevas diligencias judiciales, según informa el propio laboratorio, que ha trasladado en un comunicado este miércoles su "actitud de máxima transparencia y plena colaboración con las autoridades".

"Esta colaboración se mantendrá durante todo el proceso, atendiendo a cualquier nuevo requerimiento que pueda formular la autoridad judicial", añade.

El primer registro policial del centro se llevó a cabo el 18 de diciembre y los agentes se llevaron documentación y muestras de los virus.

VARIAS EVALUACIONES INDEPENDIENTES

Paralelamente a la investigación judicial, se han hecho diversas evaluaciones técnicas independientes para aclarar el origen del brote y verificar las condiciones de bioseguridad de las instalaciones.

El IRTA recuerda en el comunicado que la auditoría externa encargada por la Generalitat avaló "la solidez de los protocolos" y no detectó incidencias que apuntaran a una posible salida del virus desde el centro.

El Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) hizo un análisis genómico compartivo entre el virus detectado en los jabalíes afectados y las cepas con las que trabaja el IRTA-CReSA y, según subraya el centro, concluyó que no había coincidencia genética.

El Ministerio de Agricultura impulsó también una investigación independiente, que incluyó nuevas secuenciaciones genómicas y una inspección técnica de las instalaciones, y confirmó que las cepas no coincidían con la cepa responsable del brote y que no se habían identificado deficiencias estructurales ni incidencias en los protocolos de bioseguridad.