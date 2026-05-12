Segura (Ustec): "Con entre 400 y 500 euros mensuales" más se podría levantar la huelga en Educación

Archivo - La portavoz del sindicato USTEC-STEs (IAC), Iolanda Segura - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del sindicato Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha expresado este martes que con una propuesta de "entre 400 y 500 euros mensuales" más de salario para los docentes, los sindicatos mayoritarios contrarios al acuerdo en Educación podrían retomar las negociaciones con el Govern.

"Es una propuesta que podría ponerse sobre la mesa y ver si el colectivo la considera aceptable, porque con esto revertimos una situación de injusticia salarial", ha dicho en una entrevista en 'Ara' recogida por Europa Press.

Ha explicado que, entre el máximo que quieren los sindicatos (que son de 700 más al mes) al mínimo que considera que propone la Generalitat (que se traduce en 200 euros mensuales adicionales) hay "un punto intermedio" y ha asegurado que los sindicatos tienen las familias a su favor.

Preguntada por si el departamento hiciera esta propuesta y pusiera calendarios, se podría frenar el ciclo de hasta 17 días de movilizaciones hasta final de este curso escolar, ha señalado que no se firmará "nada si el colectivo no nos da el visto bueno".

"Si se calendariza que 200 euros ya sean este primer año y después el resto en dos o tres años más, podríamos acabar de negociar y a ver qué nos dice el colectivo. Pero lo que es inconsultable son 200 euros en cuatro años, que todo el mundo sabe perfectamente que ni nos sitúan a la cabeza de salarios del resto de comunidades ni se revierte la pérdida salarial".

Ha insistido en que, si se consigue revertir la situación, los sindicatos no pueden dar "el conflicto por cerrado", pero sí que pueden desconvocar las movilizaciones.