La Seguridad Social gana en Catalunya una media de 32.415 afiliados en marzo (+0,84%)

Archivo - Un comerciante revisa sus productos expuestos, en el Mercado de la Boquería, a 14 de diciembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social Ganó en Catalunya una media de 32.415 afiliados en marzo respecto al mes anterior (+0,84%), lo que sitúa el número total de ocupados en 3.882.774.

En términos interanuales, el incremento de afiliados a la Seguridad Social fue de 75.061 personas, un 2% más que el año pasado, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

Teniendo en cuenta el dato del último día del mes, no en valores medios, el sistema ganó 22.743 afiliados respecto al mes anterior.

A nivel estatal, la afiliación a la Seguridad Social, el sistema ganó una media de 211.510 cotizantes en marzo respecto al mes anterior (+0,98%), y el número de afiliados medios se situó en los 21.882.147.

Catalunya fue la tercera comunidad autónoma donde más subió la afiliación, detrás de Andalucía (+50.543) y Baleares (+35.108), sin registrar pérdida de afiliados en ninguna comunidad.

ERTE

Respecto a los trabajadores que aún están incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), quedaban 1.401 a 31 de marzo en Catalunya.

En el conjunto de España, a cierre de mes quedaban 10.239 trabajadores en expedientes temporales, de los cuales 6.961 estaban en un ERTE-ETOP, 2.576 en un ERTE por fuerza mayor y 702 en un ERTE por Mecanismo RED del sector de la automoción.