Sémper (PP) defiende buscar grandes acuerdos y ve en Vox un partido de "corte populista"

Pide que el sistema lingüístico en Catalunya asegure la "libertad" y defiende el modelo vasco



BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha descrito este lunes a Vox como "un partido de corte populista que no viene con soluciones, sino con un interés electoral particular", y ha apostado por buscar grandes acuerdos y pactos.

"No voy a cambiar mi opinión sobre el populismo, sobre dar respuesta fáciles a problemas complejos ni sobre lo que creo que tiene que ser un partido político, que dista mucho de un partido que va con gasolina a apagar un fuego; lo que tenemos que hacer en política es intentar calmar la situación", ha dicho en un coloquio organizado por el Círculo Ecuestre y La Vanguardia.

Considera que "Vox, de la misma manera que Podemos y Sumar, lo que representan son proyectos que no tienen un proyecto de país compartido y de futuro, sino que quieren aprovechar un contexto y un momento político para tener algún tipo de rentabilidad política".

Ha remarcado que el objetivo del PP es gobernar en solitario porque que no se puede implementar una determinada visión si no se comparte con el socio de gobierno: "Nosotros no queremos reproducir el 'sanchismo' pero al revés".

"No vamos a renunciar a nuestros principios ni materias más sensibles aunque nuestro hipotético socio nos lo exigiera", ha garantizado, y ha asegurado que parte del votante de Vox y exvotante del PP es recuperable explicándole que su enfado no se soluciona con más enfado, en sus palabras.

"ESPACIOS DE ENTENDIMIENTO"

Ha insistido en su apuesta por grandes consensos para acordar cuestiones como la política exterior y las reformas de sistema de pensiones y del sanitario: "Tenemos retos, a medio y largo plazo, de complejidad, y si no somos capaces de ensanchar espacios de entendimiento y acuerdo, no lo haremos bien".

En este sentido, ha asegurado que una de las medidas que quiere anunciar el PP en sus primeros 100 días si preside el Gobierno es "un ofrecimiento al arco parlamentario de grandes acuerdos de Estado, porque hay un eje izquierda-derecha que está bien que exista, pero el fundamental es el eje de la institucionalidad o del lío".

CATALUNYA Y EL CATALÁN

Preguntado por si el PP estaría dispuesto a apoyar a un presidente de la Generalitat socialista para evitar un Govern independentista, ha augurado que el PP tendrá en Catalunya "un futuro extraordinario que permitirá no sólo ser determinantes en la conformación del Govern".

Ha destacado que el PP estará "al lado de la estabilidad" y ha señalado que la decisión de apoyar al socialista Jaume Collboni como alcalde de Barcelona no fue fácil, pero se tomó pensando en una ciudad que requiere a un primer edil 100% centrado en el cargo, ha dicho.

Sobre si el independentismo crece en Catalunya cuando gobierna el PP, ha replicado que existe una correlación pero no una relación de causalidad, y ha sostenido que "la fórmula para que eso no sea real es que el próximo Gobierno de España se ocupe de las cosas del comer en Catalunya".

"Es importante que los políticos hablemos de las cosas del comer y superemos etapas de las que hablamos más de nuestro ombligo", ha añadido Sémper, que ha apostado por realizar un auditoría de las cuentas públicas y por estudiar cómo reducir el gasto ineficiente de la administración antes de buscar más recursos en los ciudadanos.

Preguntado por si el PP apostaría por cambiar el modelo lingüístico en Catalunya, ha defendido que se debe respetar la "libertad de los individuos y las familias", en referencia a la lengua de escolarización, y ha puesto como ejemplo el modelo vasco --ofrece la posibilidad de tener el castellano o el euskera como vehicular, o tener ambos--.

LEY TRANS

Preguntado por si se reformarán normas relacionadas con los derechos LGTBI, lo ha descartado y ha señalado que la igualdad de los individuos ante la ley es un principio incuestionable, tras lo que ha defendido reformar parte de la ley trans, porque "impacta negativamente en los más vulnerables, que son los menores".

Preguntado también por fiscalidad y por las diferencias entre Comunidades Autónomas, ha replicado que no existe "un problema de armonización fiscal, sino de sensatez fiscal", y ha abogado por abordar el modelo de financiación de España y revisar el impuesto energético para eliminarlo.