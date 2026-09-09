Ser y Catalunya Ràdio celebrarán juntas los 50 años de la primera transmisión de fútbol en catalán

Puyal narrando fútbol en catalán - SER CATALUNYA

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ràdio Barcelona - Cadena Ser y Catalunya Ràdio conmemorarán los 50 años de la primera transmisión de fútbol en catalán después de la dictadura, a cargo de Joaquim Maria Puyal, con una emisión conjunta el 16 de septiembre antes del partido FC Barcelona-Racing de Santander.

El programa estará codirigido por Sique Rodríguez y Ricard Torquemada, reunirá las principales voces y colaboradores de ambas emisoras, y repasará los momentos "más emblemáticos" de la historia de las narraciones de fútbol en catalán, informa Ser Catalunya en un comunicado este miércoles.

Dos días antes, el 14 de septiembre, los presentadores del programa de Ser Catalunya 'Què t'hi Jugues!' se incorporarán al programa de Catalunya Ràdio 'Tot Costa', y el 15 de septiembre los protagonistas de 'Tot Costa' visitarán el programa de la Ser.

El 5 de septiembre de 1976, desde los micrófonos de Ràdio Barcelona, Joaquim Maria Puyal narró en catalán el partido FC Barcelona-Las Palmas en directo desde el Spotify Camp Nou.

Puyal y su equipo narraron en Ràdio Barcelona hasta 1985 "episodios inolvidables de la historia del Barça", como el 'Urruti t'estimo', que después tuvieron continuidad en Catalunya Ràdio.