Sergi López vuelve al Teatre Poliorama de Barcelona con una versión actualizada de 'Non Solum'

BARCELONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El actor catalán Sergi López regresará al Teatre Poliorama de Barcelona siete años después con el monólogo existencialista 'Non Solum', estrenado hace casi 20 años, y que recuperará del 26 al 30 de junio en una versión actualizada "más esencial, más corta y más contundente".

En un encuentro con medios, el actor ha remarcado que en esta versión revisada "el mensaje sobresale más" en esta comedia sobre el ser humano y la identidad, que representó por primera vez en el Festival Temporada Alta de Girona en 2005 y que lleva más de 900 funciones.

López, que está rodando una película dirigida por Oliver Laxe, ha afirmado que llevaba un tiempo sin representar 'Non Solum', pero que tras hacer dos funciones en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), lo ha retomado.

Ha explicado que hacer teatro "no es ir y ya está", sino que requiere ensayo, y que para esta revisión de 'Non Solum' ha revisado el texto y lo ha reducido hasta la hora y diez minutos de duración.

"CUANDO HACES CREACIÓN, ACABAS RETRATADO"

Preguntado sobre cómo ha evolucionado a lo largo de los años que lleva el montaje, López ha remarcado: "Cuando haces creación, acabas retratado, aunque no quieras", añadiendo que se siente el mismo pero diferente.

Ha explicado que 'Non Solum' está escrito a través de improvisaciones y que la voluntad es que el público crea que todo está improvisado, y ha subrayado que en esta actualización ha dotado de "más trascendencia" a la parte final del monólogo.

López ha considerado brutal poder subir a un escenario con un texto propio: "Una sala que ríe y un Poliorama lleno es para ponerse a llorar".

Ha afirmado que no es partidario de hacer comedia porque en la vida ya existen suficientes dramas, y ha subrayado que para él el teatro es "una catarsis colectiva" y un ritual cargado de sentido.

Pese al éxito que ha tenido con 'Non Solum', López ha remarcado que no le condiciona a la hora de encarar nuevos proyectos teatrales: "Cuando escribo, no me pongo esa presión".

Preguntado por la situación de la cultura, ha remarcado que es más necesaria que nunca, pero que está "menospreciada", en un momento en que todo se mira desde un prisma económico y de resultados.