Servicio de bus entre Girona y Sant Miquel de Fluvià por interrupción de la R11 y RG1 de Rodalies

GIRONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las líneas R11 y RG1 de Rodalies están interrumpidas este martes sobre las 19.00 horas entre Girona y Sant Miquel de Fluvià (Girona) por una incidencia en la infraestructura, lo que ha obligado a habilitar un servicio alternativo por carretera entre ambos municipios.
Según ha informado Protecció Civil en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, el corte de trenes sobre las 17.30 horas ha obligado a activar la prealerta del Ferrocat.
No obstante, se ha desactivado sobre las 19.15 horas tras gestionarse el transporte alternativo.