El Share Festival 2026 de Barcelona tendrá a Myke Towers, RVFV y Juan Magán

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Share Festival de Barcelona, que se celebrará el 24 y 25 de julio en el Parc del Fòrum, tendrá a Myke Towers, RVFV, Juan Magán y Ptazeta, informa este jueves en un comunicado.

En un primer avance la programación también ha confirmado a Yan Block, De La Rose, Delaossa, Lucho Rk, La Pantera, 31 FAM y Kidd Voodoo.

La edición de 2026, tras el 'sold out' en la pasada edición, abrirá nuevas zonas del recinto y las entradas se podrán comprar a partir del 9 de noviembre, con una preventa el 8 a través de su web.