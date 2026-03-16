Sigur Rós incluye a Barcelona y Bilbao en su gira europea con orquesta

Cartel de los conciertos de Sigur Rós en septiembre en Barcelona y Bilbao - DOCTOR MUSIC

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La banda islandesa Sigur Rós ha incluido a Barcelona y Bilbao en su gira europea en la que colaborará con orquestas locales de 41 músicos para presentar los temas de 'Átta' y sus clásicos, informa este lunes la promotora Doctor Music en un comunicado.

Sigur Rós actuará el 11 de septiembre en el Auditori Fòrum CCIB de Barcelona, acompañados de la Orquestra Simfònica del Vallès, y el 15 de septiembre en Palacio Euskalduna de Bilbao, junto a la Bilbao Orkestra Sinfonikoa.

Las entradas para los conciertos de la banda islandesa en Barcelona y Bilbao se pondrán a la venta este viernes, y la gira europea, además de España, pasará por Escocia, Irlanda del Norte, Irlanda, Francia, Portugal y Alemania.

Los nuevos conciertos anunciados por Sigur Rós serán la última oportunidad de esta colaboración con el director Robert Ames y orquestas locales, y que los la llevado a salas míticas de todo el mundo.

El miembro de la banda Kjartan Sveinsson ha asegurado: "Estamos emocionados de volver a los conciertos con orquesta en septiembre. Siempre es muy especial sentirse en medio de una orquesta".