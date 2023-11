Silvia Intxaurrondo (Premio Ondas) reivindica su "orgullo" por el colectivo periodístico español

Collboni posa junto a los galardonados en la tradicional foto de familia



BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Silvia Intxaurrondo ha expresado este miércoles su "orgullo de pertenecer al colectivo de periodistas de este país", durante el tradicional acto en el Palacete Albéniz de Barcelona previo a la gala de los 70 Premios Ondas de Ràdio Barcelona - Cadena Ser, que la han reconocido como Mejor Presentadora.

Lo ha declarado al llegar al acto, encabezado por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, junto a las tenientes de alcalde Laia Bonet y Maria Eugènia Gay, que se han tomado la tradicional foto de familia con los galardonados.

La ceremonia de entrega de galardones se celebrará a las 19.30 horas en el Liceu, conducida por los periodistas Aimar Bretos y Nerea Pérez de las Heras.

El presidente de Jijantes FC de la 'Kings League', Gerard Romero, ganador del Ondas al Mejor Programa de Entretenimiento, ha destacado que "la clave del éxito es el ambiente entre los presidentes" por su capacidad de generar situaciones que enganchan al espectador, y ha dicho que la final de la Kingdom Cup este sábado será muy especial.

COQUE MALLA, JORGE DREXLER Y ARDE BOGOTÁ

El compositor y cantante uruguayo Jorge Drexler, que gana el Ondas al Mejor Espectáculo - Gira - Festival por el directo de su último disco, 'Tinta y tiempo', ha reivindicado su vocación por la música, y, preguntado por sus deseos para 2024, ha pedido "paz y justicia" en el mundo.

El cantante Coque Malla, Ondas a la Trayectoria, ha expresado su alegría por el reconocimiento a su carrera musical: "Nunca he tenido un plan B. Cuando las cosas me han ido mal, no tenía plan B. Solo cantar".

Y el cantante Antonio García, vocalista de Arde Bogotá, Premio Ondas al Fenómeno Musical del Año, ha agradecido la dedicación y el cariño de sus fans, "una comunidad de gente a favor de la música en directo que se vuelca en defenderla".



PATRICK CRIADO Y MARC GIRÓ

El actor Patrick Criado, Ondas al Mejor Actor por 'Las noches de Tefía' --'exaequo' con Juan Diego Botto por 'No me gusta conducir'--, ha recordado que participar en la serie ha sido "un ejercicio de saltar al vacío" y ha añadido que recibe el premio como un reconocimiento al sacrificio y a la valentía del mensaje de la serie.

El periodista y presentador Marc Giró, ganador del Ondas al Mejor Contenido de Proximidad por su 'LateXou', ha bromeado al asegurar que recibir galardones saca la mejor versión de las personas porque solo tienen "palabras de agradecimiento".

PREMIADOS DE LA 70 EDICIÓN

Entre los premiados también figuran la actriz Ursula Corberó, Premio Ondas a la Mejor Actriz por su papel en la serie 'El cuerpo en llamas' y el periodista Carlos del Amor, Premio Ondas al Mejor Presentador.

El 'streamer' Ibai Llanos, Premio Ondas Especial del Jurado; el programa 'Informe Semanal', Mejor Programa de Actualidad o Cobertura Especial y el documental 'Unzué, l'últim equip del Juancar', Premio Ondas al Mejor Documental, también están entre los galardonados.

Además, los Ondas Internacionales han recaído en la categoría de radio en 'Löparkriget' (La guerra de las corredorras), de Sveriges Radio, y en el de televisión en 'Don't come back' (No vuelvas), de Indyca, Yuzu Productions y Arpa Films.

Al acto en el Palacete Albéniz también han asistido otros miembros del Ayuntamiento de Barcelona, como el líder de Junts, Xavier Trias; la exalcaldesa y líder de BComú, Ada Colau; el líder del PP, Daniel Sirera, y el de Vox, Gonzalo de Oro.