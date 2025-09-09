El Síndic de Greuges avisa de pérdida de técnicos y educadores sociales en centros de alta complejidad

Una niña realiza unos dibujos en la pizarra, durante la visita a la escuela Ponent por el inicio del curso en Granollers, a 8 de septiembre de 2025, en Barcelona (España). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges ha avisado que ha recibido quejas de distintas direcciones de centros escolares de elevada complejidad por la pérdida de técnicos de integración social (TIS) y de educadores sociales (ES) para el nuevo curso escolar.

"Pese a que el número de TIS se ha incrementado en los últimos años en los centros públicos, la institución denuncia que la cobertura sigue siendo insuficiente", ha informado el Síndic en un comunicado este martes.

Ha señalado que las ratios en 2023 de TIS era de uno para cada 276 alumnos en centros de máxima complejidad y de uno para cada 500 en los centros de alta complejidad, mientras que en el caso de los ES era de uno para cada 2.000 alumnos en centros de alta complejidad.

Por todo ello, ha pedido revertir la situación e incrementar la dotación de personal en este tipo de centros garantizando un mínimo de 2 dotaciones de TIS en los centros de máxima complejidad y un mínimo de 1 en los de alta.

En paralelo, ha instado al Departamento de Educación de la Generalitat que actualice la clasificación de los centros educativos según el nivel de complejidad porque "no refleja el impacto de los últimos cambios sociodemográficos, el incremento del alumnado con necesidades educativas ni las políticas de escolarización equilibrada".