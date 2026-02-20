El Síndic de Greuges de Catalunya impulsa una web con datos territorializados de sinhogarismo

Archivo - Sede del Síndic de Greuges de Catalunya, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges de Catalunya ha puesto en marcha una nueva web con datos territorialitzades sobre el sinhogarismo para "reforzar la transparencia, mejorar el conocimiento del fenómeno y contribuir a una toma de decisiones coordinada entre administraciones".

Se basa en los datos de la Taula Institucional per a l'Abordatge del Sensellarisme del 11 de diciembre, que se han obtuvieron con cuestionarios a municipios del área metropolitana de Barcelona y de más de 20.000 habitantes (84 municipios catalanes, de los que han respondido 81), informa el Síndic en un comunicado este viernes.

La nueva web quiere ser una herramienta de apoyo para los cinco grupos de trabajo constituidos con el objetivo de "elaborar propuestas concretas que garanticen una gobernanza compartida y una respuesta armonizada en todo el territorio".

Permite consultar el número y proporción de personas sin hogar, las que están en situación de calle y en asentamientos, hacer seguimiento de las personas sin hogar por parte de los servicios sociales, tener datos sociodemográficos del sinhogarismo (edad, género o nacionalidad) y sobre la disponibilidad presupuestaria y conocer las plazas residenciales y de emergencia disponibles.

Se podrán consultar los resultados de estos indicadores de forma desagregada por municipio y "facilita" poder hacer un análisis comparativo y evolutivo del fenómeno.