El Síndic de Greuges cifra en un 23,3% los extutelados que recibían prestación económica en 2024

La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, y la Adjunta de Infancia, Aida Rodríguez. - EUROPA PRESS

Alerta de que perfiles "muy vulnerables" se quedan fuera

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges de Catalunya ha detectado que en 2024 el 23,3% de los jóvenes extutelados de entre 18 y 23 años en Catalunya era perceptor activo de la prestación económica del Área de Apoyo al Joven Tutelado y Extutelado (Asjtet), y solo el 20,6% tenía acceso a los recursos residenciales.

En el acto de presentación del informe 'El apoyo a la emancipación de jóvenes extutelados', la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha alertado de que hay perfiles "muy vulnerables" que se quedan fuera, y ha apostado por simplificar la burocracia y mejorar los controles.

La situación se produce porque algunos jóvenes no piden la prestación o porque no cumplen los requisitos, que la Síndica plantea que deberían ser más "flexibles" para que lleguen a quien están dirigidos y no excluyan jóvenes en situación de vulnerabilidad que la necesitarían, y también ha defendido facilitar la compatibilidad con el trabajo.

El informe también recoge que, de los 2.776 jóvenes tutelados que alcanzaron la mayoría de edad de 2023, solo 1.388 solicitaron darse de alta de la Asjtet.

DENEGACIONES Y RETRASOS

Asimismo, en 2021 se denegaron el 45,5% de solicitudes de acceso a las prestaciones económicas, mientras que en 2023 fueron el 34,9%, una situación que el informa achaca "no tanto al incumplimiento de los requisitos objetivos que deben cumplirse para percibir las prestaciones, sino más bien a las dificultades que en muchos casos tienen los jóvenes para tramitar las solicitudes".

La Síndica ha criticado que el tiempo medio de resolución de solicitudes supere los 10 meses, período en el que los jóvenes no tienen garantizadas sus necesidades básicas, y que la extinción también sea "lenta", lo que puede repercutir en el acceso a otras prestaciones o causar incompatibilidades.

La Adjunta de Infancia del Síndic, Aida Rodríguez, ha señalado que la gestión de las prestaciones está fragmentada y parcialmente externalizada, lo que provoca "dificultades de coordinación" entre unidades, y ha explicado que han detectado una falta de herramientas y profesionales adecuados y de claridad en los criterios de cumplimiento para acceder a las prestaciones.

Rodríguez ha apuntado también a "déficits de gestión importantes", y ha pedido que las externalizaciones se hagan con garantías de trazabilidad, transparencia e independencia.

PAGOS INDEBIDOS

Sobre los posibles pagos indebidos a extutelados, la Síndica ha dicho que las cantidades reclamadas por la Administración oscilaban entre los 6.800 y los 36.400 euros, según han explicado a la institución jóvenes afectados.

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, anunció la semana pasada que la Generalitat impulsará la condonación de la deuda "para que las consecuencias no las paguen los más vulnerables".

RECOMENDACIONES

La Síndica recomienda una reducción "urgente" de los tiempos de tramitación y una mayor interoperabilidad de los datos de la Administración, algo que la Conselleria ya contempla en su plan de transformación.

Además, ha propuesto simplificar los requisitos y circuitos de gestión, así como garantizar un seguimiento socioeducativo "efectivo" y la protección legal y el acompañamiento de profesionales que alerten sobre irregularidades.

Asimismo, el informe recoge la propuesta de incluir las prestaciones a extutelados dentro de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), condicionadas al cumplimiento de un plan de acompañamiento.