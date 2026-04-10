El Síndic de Greuges pide a la Generalitat una guía interpretativa de la normativa sobre vivienda

Archivo - Vista panorámica de Barcelona, con la Torre Glòries al fondo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges de Catalunya ha recomendado a la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat que publique una guía interpretativa de la normativa sobre vivienda para reforzar la seguridad jurídica, ya que considera que la complejidad del marco legal "dificulta que ciudadanía y profesionales conozcan con claridad sus derechos y sus obligaciones".

Esta recomendación se ha realizado en el marco de una queja presentada por varias entidades del sector de la vivienda, que "denunciaban la falta de respuesta" de la Conselleria a diversas consultas sobre la interpretación de la normativa vigente, según informa el Síndic en un comunicado este viernes.

Recientemente se han aprobado numerosas normas, tanto a nivel estatal como autonómico, algunas de las cuales han sido parcialmente declaradas inconstitucionales, y el Síndic considera que esto ha generado "un marco jurídico susceptible de múltiples interpretaciones, provocando dificultades incluso entre los profesionales del mercado de la vivienda a la hora de interpretar determinados conceptos normativos".

Por ello, la síndica considera imprescindible que la Agència de l'Habitatge de Catalunya publique una guía interpretativa que aborde los conceptos que actualmente generan más dudas con el objetivo de ofrecer información clara y entendible en este ámbito.

Entre otras cuestiones, menciona la definición de gran tenedor de viviendas y las obligaciones asociadas a este concepto, la aplicación del límite a los precios del alquiler, la obligación de ofrecer alquiler social, la suspensión de lanzamientos judiciales en casos de vulnerabilidad o la duración y prórrogas de los contratos de arrendamiento.