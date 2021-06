El Síndic de Greuges pide investigar los abusos en el Institut del Teatre: "Es mucho más amplio"

Pide reparación económica y moral para las víctimas y constata "carencias" en la actuación del centro

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha pedido este jueves seguir investigando de forma exhaustiva los casos de presunto abuso en el Institut del Teatre para abarcar a alumnos y profesores que ya no estén en el centro: "Es mucho más amplio de lo que se ha presentado hasta ahora".

En una rueda de prensa para presentar la resolución de su actuación de oficio sobre este caso, Ribó ha valorado positivamente algunas medidas que se han tomado, como la apertura de expedientes disciplinarios a tres docentes y el traslado de un caso a Fiscalía, pero ha pedido darle un "alcance mucho más amplio" en el tiempo y en las categorías de abuso.

"Toda medida de reparación económica y moral que se apunta por parte del Institut debe adecuarse a esta dimensión", ha asegurado Ribó, y la asesora de la institución que ha llevado el caso, Judit Sartorio, ha apuntado que la administración tiene el registro de todo el alumnado.

En este sentido, Sartorio ha apuntado que "no tiene sentido" que las personas que ya no están en la institución no entren en la investigación y ha apuntado que la administración tiene el registro de todo el alumnado.

La asesora también ha destacado la importancia de ambos tipos de reparación: la económica, que no debe descartarse en este asunto porque la prevé la normativa, y la moral, para que la víctima "pueda ver compensado el daño que ha sufrido", incluso en el plano psicológico.

Ha alertado que el miedo a denunciar casos del pasado "es evidente que puede existir" porque las víctimas pueden necesitar tiempo para reunir la capacidad de afrontar los hechos, lo que no quiere decir, ha añadido, que no se deba promover que afloren todos los casos.

Ribó ha enumerado las recomendaciones que emite su institución tras estudiar el caso: además de que se promueva esta investigación "exhaustiva", ha propuesto mejorar los procesos de abordaje de estos casos, establecer un código de buenas prácticas y asegurar la formación al profesorado, revisar los mecanismos de participación y considerar dichas medidas de reparación.

"VIOLENCIA INSTITUCIONAL"

El Síndic también ha criticado la actitud de las administraciones mientras se estaban produciendo los presuntos abusos: ha constatado "carencias" en la actuación del Institut para proteger a su alumnado de situaciones de abuso y acoso.

Además, ha dicho que se ha incumplido el deber de actuar de oficio, con la debida diligencia, para detectar cualquier forma de maltrato, en lo que ha calificado de "forma de violencia institucional".

Por último, ha lamentado que la Diputación de Barcelona, de quien depende el Institut del Teatre, no haya contestado a su informe ni a las recomendaciones, mientras que el Consorci d'Educació de Barcelona sí lo ha hecho, considerándolas "muy oportunas y asumiéndolas plenamente".