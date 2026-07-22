La Síndica de Greuges pide un "gran acuerdo de país" para recuperar la misión de servicio público

La síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 22 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

Advierte de que el sistema está "tensionado" pese a contar con más recursos BARCELONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha presentado en el Parlament el informe de 2025 de la institución y ha pedido un "gran acuerdo de país" para recuperar la misión de servicio público.

En su intervención ante la Cámara ha explicado que hay informes que son una foto fija y otros que permiten identificar una tendencia y un "cambio de época" por lo que, ha apuntado, lo importante de este informe no es lo que ha pasado en el 2025 sino lo que dice del futuro.

El Síndic de Greuges recibió en 2025 un total de 13.646 quejas, el 50,1% de las cuales en materia derechos sociales, que sumadas a las 11.428 consultas y las 213 actuaciones de oficio, suponen un "máximo histórico" de 25.287 actuaciones, según informó la institución.

Giménez-Salinas ha explicado que Catalunya ha cambiado "profundamente" desde la puesta en marcha de la administración en la década de los 80, pero advierte de que las estructuras administrativas no han avanzado al mismo ritmo que la sociedad.

"La burocracia defensiva se ha impuesto sobre la lógica del servicio público", ha señalado, y ha dicho que el Síndic de Greuges lleva a cabo más actuaciones que nunca.

Ha defendido que la administración debe actuar con "agilidad, eficacia y empatía" con la mirada puesta en la ciudadanía porque, remarca, esa es su razón de ser, y ha dicho que Catalunya tiene las herramientas, los profesionales y el diagnóstico y lo que hace falta es la decisión política y el compromiso para avanzar en esta dirección.

SISTEMA "TENSIONADO"

También se ha referido al estado de los servicios públicos y ha puesto el foco en el retraso para acceder a intervenciones quirúrgicas, que es de 148 días, las listas de espera para acceder a residencias (583 días), el acceso a vivienda de emergencia (más de 500 días) y los procedimientos judiciales penales (más de 361 días), entre otros.

"Estamos en un sistema tensionado, tenemos muchas necesidades", ha resumido, y ha añadido que, pese a disponer de más recursos que nunca, esto no siempre comporta mejoras significativas.

Así, ha dicho que una mayor inversión no garantiza mejores resultados "si las estructuras continúan siendo tan obsoletas" y ha sostenido que la administración debe hacer más seguimiento de la ejecución de servicios y evaluar la eficacia de las leyes.

Por otra parte, ha subrayado que hay 6.700 personas sin hogar en Catalunya y alrededor de 300 niños tutelados menores de 6 años cuando, defiende, deberían estar en familia, situaciones que califica de "inadmisibles".