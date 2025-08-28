La síndica de Greuges recuerda el derecho de los niños a estar con sus padres en procesos médicos

Archivo - Sede del Síndic de Greuges de Catalunya, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha recordado el derecho de los niños a estar acompañados por sus progenitores durante las intervenciones médicas, informa el organismo en un comunicado de este jueves.

En los últimos años, el Síndic de Greuges ha recibido varias quejas de progenitores que no han podido acompañar a sus hijos durante procesos de sedación o inducción de la anestesia, o en la sala de reanimación.

El Síndic explica que recientemente una madre se quejó después de que se le denegara la posibilidad de acompañar a su hija de 22 meses durante el proceso de sedación para una resonancia magnética.

El Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta se ha comprometido a adoptar las medidas oportunas para garantizar este derecho y también a revisar el protocolo actual, y garantizar que todos los profesionales reciban la formación adecuada para "evitar que situaciones como esta se repitan".

La síndica ha remarcado que "los derechos de los niños no pueden variar en función de la zona donde vivan y, por tanto, del hospital que les toque", y recuerda que, según las normativas internacionales, los niños tienen este derecho y que solo se puede restringir por razones de seguridad u otras circunstancias excepcionales.