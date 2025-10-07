El Sindicat de Llogateres cree que el anuncio de Illa sobre vivienda "no soluciona el problema"

Archivo - La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Lamenta que presenta "una confusión interesada" sobre los tipos de vivienda

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Llogateres ha valorado que el anuncio del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de construir unos 210.000 pisos en toda Catalunya "no soluciona el problema de la vivienda".

"El PSC compra de forma acrítica el mantra engañoso de que el problema de vivienda es de falta de oferta, haciendo caso omiso de una cifra evidente: los ciclos de construcción masiva en nuestro país han ido siempre acompañados de ciclos de subidas de precios de la vivienda", ha lamentado este martes en un comunicado.

En concreto, Illa ha planteado "un acuerdo de país para activar de manera inminente todos los planteamientos urbanísticos" y construir unas 210.000 viviendas, de las cuales entre el 40% y el 50% serán de protección oficial.

En este sentido, el sindicato ha considerado que el discurso del Govern "presenta una confusión interesada" entre la vivienda pública, la vivienda de protección oficial y la construcción de nuevas viviendas en general.

A su juicio, Illa "vuelve a hacer anuncios con grandes cifras que no dejan claro de dónde salen" estas viviendas, y ha criticado que este mismo discurso lo repetirá durante meses.

PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA

"Necesitamos una ampliación sustantiva del parque de vivienda pública, pero la construcción no es la única forma de hacerlo, ni la más efectiva ni rápida", ha analizado.

Así, el sindicato ha criticado los intereses que se esconden detrás de la decisión de construir más viviendas:"Es seguro la que más interesa al lobby de la construcción, que verá una gran oportunidad de negocio".