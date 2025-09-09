El Sindicat de Llogateres cree que los inspectores no servirán si no "cambian las reglas del juego"

Archivo - La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha valorado que la creación de un cuerpo de inspectores del régimen sancionador de la ley de vivienda catalana "no servirá de nada si no se cambian las reglas del juego".

"Ahora mismo, la vía principal para saltarse el tope de precios son los alquileres temporales y de habitaciones", ha declarado a los medios este martes después de que Govern y Comuns hayan anunciado la medida.

Según el acuerdo, el cuerpo debería estar operativo antes de finales de año y contará, cuando esté formado completamente, con 100 efectivos.

Para Arcarazo, es "urgente" que el Parlament regule inmediatamente los alquileres de temporada y de habitaciones para que los precios no suban.

"Hace meses que se ha llegado a un acuerdo y no entendemos por qué esto no se está transformando en realidad", ha lamentado la portavoz, que ha asegurado que los alquileres han subido un 57% en Barcelona en el último año.