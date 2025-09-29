El Sindicat de Llogateres critica vinculaciones entre el salón The District y el Estado de Israel

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Llogateres ha criticado que el salón inmobiliario The District, que se celebrará entre este martes y el jueves en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, cuenta con empresas "vinculadas directa e indirectamente" con el Estado de Israel.

En un comunicado de este lunes, ha afeado la colaboración en el evento entre la Sareb y KKR, del que ha dicho que es "un fondo de inversión israelí que participa directamente de la colonización del territorio palestino".

"Acoger The District hace evidente la hipocresía descarada de las instituciones públicas, que dicen responder a las demandas de la sociedad, pero después no son capaces de proteger mínimamente el derecho a la vivienda", ha subrayado el sindicato.

Asimismo, ha recriminado al Ayuntamiento de Barcelona "que haya subvencionado este macrofestival de la especulación con 270.000 euros, 250.000 de ellos adjudicados de forma totalmente opaca".

Desde la primera edición de The District en 2022, entidades de la sociedad civil catalana han señalado "la responsabilidad de estos actores en la crisis habitacional", y han reclamado al Ayuntamiento el fin del evento y a la ciudadanía a posicionarse en contra de un evento que, textualmente, colabora con el genocidio palestino.