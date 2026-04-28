Sindicat de Llogateres plantea una "huelga general" tras derogación del decreto de alquiler

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BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Llogateres ha hecho un llamamiento a todas las organizaciones sociales y sindicales para preparar una "huelga general por la vivienda" después de que este martes el PP, Vox y Junts hayan tumbado en el Congreso de los Diputados el decreto ley que prorrogaba los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027.

El portavoz del sindicato, Enric Aragonès Jové, ha defendido que debe demostrarse que la población puede "pararlo todo", para lo que hace falta convocar una huelga tanto por la vivienda como por una vida digna, ha dicho en declaraciones recogidas en un comunicado este martes.

"No podemos seguir viviendo así. Vivir nos cuesta la vida. Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones de este país a comenzar a trabajar juntos para hacerlo posible", ha añadido Aragonès, que también señalado a Junts por ponerse del lado de PP y Vox en su negativa a la norma.

Aragonès también ha defendido que las prórrogas que se hayan solicitado mientras la medida estaba vigente se deberán respetar: "Seguro que hay desinformación e intentos de cuestionarlo, pero estas prórrogas son válidas".

El portavoz del sindicato también ha avanzado que se anunciará más información sobre esta convocatoria pronto y que la organización ha publicado en su página web nuevos materiales para los inquilinos.