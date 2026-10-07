Los sindicatos catalanes llaman a la huelga general y homenajean a Maricarmen: "Va por ella"

Los líderes sindicales - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos catalanes CC.OO., UGT, CGT, Intersindical (IAC), CO.BAS y Sindicat de Llogateres de Catalunya, acompañados por la PAH y Coshac, han llamado a la ciudadanía a unirse el 11 de noviembre a la huelga general por la vivienda y han homenajeado a Maricarmen, la vecina de Madrid fallecida este mismo miércoles por la tarde: "Va por ella".

Así lo ha verbalizado la secretario general de UGT, Camil Ros, en una rueda de prensa conjunta en la que ha afirmado que la movilización a raíz de este caso "ha sido determinante, igual que el voto contrario de la derecha a los decretos".

La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, también ha mencionado a Maricarmen: "Me emociona decir que lucharemos y que ganaremos por ella. Es una huelga que hace mucho tiempo que la hablamos".

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