Sindicatos educativos ven "encalladas" las negociaciones con la Generalitat

Archivo - La Conselleria de Educación de la Generalitat, en la Via Augusta de Barcelona - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos educativos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CC.OO., CGT y UGT han insistido este viernes en que las negociaciones con la Conselleria de Educación y Formación Profesional de la Generalitat "están encalladas".

En un comunicado tras la reunión de la Mesa Sectorial, han señalado que, tras un año de negociaciones con la consellera de Educación, Esther Niubó, "no se ha producido ningún avance real en lo que se refiere a reivindicaciones laborales y educativas".

Han afirmado que las sucesivas mesas realizadas han estado marcadas "por la parálisis, la falta de compromisos concretos y la ausencia de un calendario de negociación serio".

Los sindicatos han expresado al departamento que "la paciencia del colectivo se ha agotado", y han lamentado que el departamento no ha ofrecido propuestas concretas ni compromiso firme para dar respuesta a sus peticiones.

Han reprochado al Govern que no se ha dado "ningún paso adelante" ante demandas como recuperar el poder adquisitivo, aligerar la sobrecarga de trabajo, reducir la burocracia, derogar los decretos de plantillas, autonomía y direcciones, y establecer un currículum negociado y consensuado con el personal docente.

Los sindicatos han lamentado el "bloqueo y la falta de voluntad negociadora" del departamento, y han reiterado la convocatoria de una manifestación el 15 de noviembre en Barcelona para presionar al Govern para establecer un calendario de sus demandas.