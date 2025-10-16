Sindicatos y patronales abogan por una transición "justa" en el mercado laboral catalán

El vicepresidente de Foment del Treball, Joan Roget; el presidente de Pimec, Antoni Cañete; la secretaria general de CC.OO. De Catalunya, Belén López; y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros. - EUROPA PRESS

Los sindicatos alertan sobre los futuros "cambios" y las patronales sobre el absentismo

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CC.OO. y UGT de Catalunya y las patronales Foment del Treball y Pimec han abogado por una transición "justa" en el mercado laboral que atienda a aspectos como el envejecimiento de las plantillas, los retos que supone la transformación digital o la llegada de inmigrantes.

Así lo han manifestado este jueves en el Palau de Pedralbes de Barcelona, durante una mesa redonda sobre la situación socioeconómica y laboral en Catalunya en el marco de la inauguración de la XV Jornada de la Inspecció de Treball y coincidiendo con los 15 años del traspaso de las competencias inspectoras al territorio.

Han participado el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros; la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López; el presidente de Pimec, Antoni Cañete; y el vicepresidente de Foment del Treball, Joan Roget.

ROGET (FOMENT)

Durante el debate, las patronales catalanas han manifestado su preocupación ante aspectos como el absentismo laboral, el marco regulatorio en el mercado de trabajo y la burocracia a la que se enfrentan las empresas.

En este sentido, Roget ha aseverado que 1,5 millones de personas no van a trabajar en España, donde la tasa de absentismo media gira en torno al 7%, amparándose en un informe de Foment.

Asimismo, ha lamentado que el marco regulatorio es "una losa muy importante" para empresas sin tantos recursos, como las pymes, y que los cambios normativos imprevistos "generan incertidumbre" entre el tejido empresarial.

CAÑETE (PIMEC)

En la misma línea, Cañete ha señalado que el absentismo es la "tensión arterial" del mercado laboral: "No te das cuenta y va generando una situación que va calando en las empresas".

También ha afeado a la Administración la carga burocrática hacia las pymes porque, en sus palabras, hay papeles que pide y que ya tienen y hace perder demasiadas horas buscando y entregando documentación a las pequeñas y medianas empresas.

En cuanto a la inmigración, ha dicho que deben introducirse al mercado laboral "de forma regulada" para evitar problemas con las inspecciones de trabajo y que, textualmente, sean utilizados para instrumentalizar ciertos discursos.

LÓPEZ (CC.OO.)

Del lado de los sindicatos, López ha hecho hincapié en la necesidad de combinar unas políticas activas de ocupación y fomentar la Formación Profesional para nutrir a aquellos sectores "donde la gente no quiere trabajar porque las condiciones no son buenas".

Además, ha alertado de que para seguir por la senda del crecimiento "hay que repartir la riqueza, con mejores salarios, atender a la brecha de género, a la vivienda y a la movilidad laboral".

Sobre el futuro del mercado laboral, ha apuntado que en la próxima década se podrían jubilar un millón de personas en el territorio", lo que conlleva, a su parecer, atender al relevo generacional y a las necesidades de la inmigración que cubrirá parte de esas plazas.

ROS (UGT)

Por su parte, Ros ha explicado que la sociedad catalana atraviesa un momento en el que el mercado de trabajo "cambia constantemente", lo que precisa la adaptación por parte de la administración y los agentes implicados en el mercado laboral.

En respuesta a los posicionamientos sobre el absentismo de las patronales, ha recriminado el hecho de que "no se haya mencionado la salud mental", para la que pide una actualización de las leyes.

"La sociedad cada vez está más estresada y tensa por los ritmos que llevamos", ha criticado Ros.