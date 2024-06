Sindicatos sanitarios protestan por los "recortes" de verano en la sanidad pública en Catalunya

Satse asegura que "este verano los recortes son más bestias"



BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos de profesionales de la salud han protestado este jueves en Barcelona contra los "recortes" previstos en la cobertura asistencial de este verano en el sistema sanitario público de Catalunya.

A pesar de la lluvia, se realizado dos concentraciones: una convocada por el sindicato Catac-CTS ante la sede de la Conselleria de Salud y otra protagonizada por el Sindicato de Enfermería Satse Catalunya frente al Institut Català de la Salut (ICS).

La concentración de Catac-CTS, con el lema "Basta recortes en el ICS, rescatemos la sanidad pública", ha empezado a las 10:30 horas y ha reunido durante una hora unos 200 manifestantes de varios sindicatos: Infermeres de Catalunya, CGT, SAE, Marea Blanca e Intersindical.

VARIOS MANIFIESTOS

La secretaria de comunicación de Infermeres de Catalunya, Elisabet Parés, ha explicado que no han elaborado un manifiesto conjunto, sino que cada sindicato ha leído el suyo y ha entrado a la Conselleria de Salud para registrarlo.

Parés ha dicho que, para Infermeres de Catalunya, "tenía más sentido venir delante de la Conselleria de Salud que delante del centro corporativo del ICS" porque ellas pretenden interpelar más al departamento para que les dé respuestas al problema actual.

Unas 50 personas han protagonizado la protesta convocada por Satse a las 11:30 horas, a la que también se ha unido el sindicato Som Sanitat, y han gritado consignas como 'Cobertura 100%', 'Tu salud no hace vacaciones', 'No estamos todas, están trabajando', 'Recortar sanidad es asesinato', 'Menos corbatas y más batas', 'Sin enfermeras no hay sanidad'.

FALTA DE PERSONAL

La delegada de Satse Metropolitana Sud, Pilar Juste, ha afirmado que, en los centros de atención primaria, "siempre pagan el pato" de una posible mala gestión las enfermeras y enfermeros, los fisioterapeutas y las comadronas.

Juste ha asegurado que "este verano son más bestias los recortes, los números de recortes son más elevados que otros años" y ha explicado que ya parten de una situación de falta de médicos, enfermeras, comadronas y fisioterapeutas.

Juste ha recalcado que están "hartos" y que critican la no sustitución o no cobertura de las vacaciones de los profesionales sanitarios, así como el cierre de camas hospitalarias y de quirófanos.

"Todo esto afectará evidentemente las listas de espera por intervención quirúrgica, la accesibilidad a los centros de atención primaria, a los hospitales y las urgencias de los centros hospitalarios", ha añadido Juste.

"PARAR EL NUEVO ATAQUE A LA SANIDAD"

Una decena de protestantes de Satse Catalunya han entrado en el ICS para hacer el registro del manifiesto 'Paremos el nuevo ataque a la sanidad', documento que han leído para concluir la concentración sobre las 12:30 horas.

El manifiesto de Satse, sindicato mayoritario, critica la falta de gestión del ICS y del Servei Català de la Salut, así como las deficiencias en previsión de los diferentes proveedores de salud y acusa a la Conselleria de Salud de "lavarse las manos escudándose en la autonomía de gestión" de estos centros.