La Sindicatura de Comptes alerta de las demoras en urgencias del Trueta de Girona en 2023

Archivo - Fachada y entrada de Urgencias del Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes ha alertado de que las demoras en la atención en el servicio de urgencias del Hospital Josep Trueta de Girona y las dificultades en el drenaje de pacientes "impactan negativamente en la calidad percibida de los usuarios y pueden implicar efectos adversos para la salud".

En un informe que analiza este servicio publicado este miércoles, el ente señala que es "especialmente crítica la espera" en los pacientes que deben ser ingresados, y que se podría reducir la morbilidad y la mortalidad si se redujera el tiempo de espera entre el alta de urgencias y el ingreso en planta.

"El tiempo total de permanencia de los pacientes en el Servicio de Urgencias es bastante dilatado y está lejos de los estándares estatales e internacionales", ha explicado.

Ha señalado que el Hospital recibe una financiación para la actividad de urgencias 3,75 millones de euros inferior al coste del servicio por parte del Servei Català de Salut (CatSalut).

Además, ha señalado que la prestación de servicios del Institut Català de la Salut (ICS) por cuenta del CatSalut no se formaliza mediante el contrato programa previsto en la Ley del ICS, sino con cláusulas anuales suscritas "de forma extemporánea".

MEJORAS

En declaraciones a Europa Press, fuentes del centro hospitalario han explicado que la auditoría se realizó en 2023 y que a finales de ese año se abrió la unidad de hospitalización a domicilio, con capacidad para 20 pacientes y que ha permitido reducir el número de pacientes en espera de ingreso.

Además, en 2024 se abrió una zona de preingreso para descongestionar el servicio de urgencias en las horas de mayor presión, y en enero de este se instaló un sistema para conocer la situación del Hospital en tiempo real y mejorar la gestión de los recursos.

En todo caso, el Hospital ha asegurado que se tendrán en cuenta las recomendaciones realizadas por la Sindicatura de Comptes "en todas las dimensiones indicadas".

FORMACIÓN CONTINUA

La Sindicatura también ha publicado este miércoles el informe de las subvenciones del Consorci per a la Formació Continua de Catalunya del ejercicio 2022, que destaca que el órgano de control económico y financiero del ente no tiene entre sus funciones el control de las subvenciones que debería hacer.

Además, ha señalado que las bases reguladoras "no incluyen la cuantía individualizada de las subvenciones" de los programas Projecta't y Accions de suport a la formació, y que los criterios para determinarlas no se concretan de forma clara y suficiente.

Por otro lado, ha apuntado que, en todos los programas fiscalizados, la valoración de las solicitudes está "mayoritariamente sujeta a un juicio de valor".

En sus alegaciones, la entidad considera que la situación que refleja el informe "no constituye una incidencia imputable al Consorcio, dado que responde a decisiones técnicas y evolutivos de los sistemas corporativos que no son del ámbito de competencias y capacidad de actuación de este ente, y que en ningún caso han afectado a la correcta gestión, control ni contabilización de las subvenciones".