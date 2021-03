La Sindicatura de Comptes pide al Consorci d'Educació crear un manual de gestión de las escuelas

El Consorci d'Educació de Barcelona dice que elaborará una instrucción

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes ha recomendado al Consorci d'Educació de Barcelona --constituido por el Ayuntamiento y la Generalitat-- elaborar y aprobar un manual de gestión autónoma de los centros educativos docentes de titularidad municipal, que tenga en cuenta la instrucción en ese sentido elaborada por la Generalitat.

En un informe sobre la gestión de centros públicos de Barcelona del ejercicio 2018 que incluye una muestra de 12 centros --nueve de titularidad de la Generalitat y tres del Ayuntamiento--, la Sindicatura de Comptes recomienda al Consorci d'Educació que promueva la modificación de la Ley de la Carta Municipal de Barcelona y de sus estatutos para adaptarlos a la ley de régimen del sector público.

También recomienda al Consorci d'Educació que potencie la formación de los responsables de la gestión económica, refuerce la atención personalizada, establezca un canal ágil de comunicación para enviar instrucciones y comunicaciones a los centros y desarrolle una metodología de control interno que permita detectar carencias.

En su informe, la Sindicatura de Comptes señala que la normativa que regula la gestión de los centros es "diversa y compleja" y que incluye normas parcialmente derogadas y que no se dispone de ningún manual de gestión autónoma.

La Sindicatura de Comptes ha indicado que no existía en muchos casos "una verdadera gestión presupuestaria, como pone de manifiesto la existencia de presupuestos no equilibrados, la no inclusión de las modificaciones, la aprobación del presupuesto fuera de plazo, la inclusión de partidas no presupuestadas o la inexistencia de un seguimiento formal del presupuesto por parte del Consell Escolar".

El informe de la Sindicatura también observa en la revisión de los derechos liquidados "errores contables de clasificación" en diez centros de los analizados, carencia de formalización o formalización incorrecta en todos ellos y un centro en el que los documentos no estaban debidamente ordenados ni archivados.

La Sindicatura de Comptes recoge que los centros no tenían listados individuales de los alumnos matriculados en cursos y actividades de formación no reglada, señala que en determinados ciclos formativos de enseñanzas artísticas y deportivas "la docencia era impartida por profesionales contratados y pagados directamente por el centro" y dice que las escuelas analizadas no aplicaban el decreto de indemnizaciones por razón de servicio, aplicable a personal que presta servicios a la Generalitat.

El ente recomienda al Consorci d'Educació de Barcelona que sería "conveniente" regular las colaboraciones docentes realizadas por profesores ajenos a los centros.

El informe también subraya que los centros no comunicaron los contratos adjudicados al registro público y en algunos de los contratos revisados se han detectado "determinadas incidencias" relacionadas con la contratación separada de prestaciones que tendrían que haber sido objeto de un contrato único por constituir una unidad operativa o funcional o relacionadas con contrataciones sucesivas, dando como resultado la elusión de los requisitos de publicidad y constituir un fraccionamiento indebido.

La Sindicatura de Comptes recomienda al Consorci d'Educació potenciar la compra centralizada para la contratación de bienes y servicios y el apoyo a los centros mediante el uso de los acuerdos marco y la elaboración de un manual para la tramitación de expedientes.

AYUNTAMIENTO

En sus alegaciones, el Consorci d'Educació de Barcelona ha asegurado que elevará al Consejo de Dirección la modificación de la Ley de la Carta Municipal que pide la Sindicatura, y que elaborará una instrucción formalizando la equiparación de la gestión económica de los centros municipales a los de titularidad de la Generalitat.

Ha remarcado a la Sindicatura de Comptes que los centros disponen de una línea específica de asesoramiento y apoyo de gestión económica, que se complementa con el programa de auditorías que se realiza supervisando diez centros anuales, y ha dicho que se diseñará un programa anual de actualización de gestión económica dirigido a la secretaría de los centros.

Sobre las colaboraciones docentes, el Consorci d'Educació ha dicho que revisará las casuísticas detectadas en el informe "para analizar la naturaleza de la problemática, si el problema es regulatorio o de aplicación de la normativa existente", y ha subrayado que mejorará la comunicación de forma regular recordando la responsabilidad en la aplicación de la normativa.

El Consorci d'Educació ha dicho que impulsará el uso de acuerdos marco para la contratación de servicios, especialmente para manutención, limpieza y mantenimiento.