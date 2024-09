Sira Rego ve las redes comunitarias como el "antídoto al avance de la extrema derecha"

Defiende que haya controles en el ámbito digital y fomentar la alfabetización mediática

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido este miércoles la necesidad de promover las redes comunitarias porque son el "antídoto al avance de la extrema derecha", y ha llamado a organizarse socialmente y a luchar contra estas posiciones ideológicas.

Lo ha dicho en una mesa redonda en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) en la capital catalana, con el exministro de Universidades Joan Subirats, por el congreso 'Going Extreme. History, Narratives and the Threat to Democracies in Europe', que organiza el Centre d'Estudis sobre Dictadures i Democràcies (Cedid) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Rego ve necesario hacer un esfuerzo para "romper el círculo de la soledad, que es uno de los elementos que permiten que haya más avance de las posiciones autoritarias", así como fomentar la alfabetización mediática y fomentar los procesos de organización social en redes sociales.

"PELEA CONTUNDENTE" POR LOS DERECHOS

La ministra ha considerado que hay que "dar una pelea contundente" para ensanchar la defensa de los derechos y blindar el Estado social, y cree que para conseguirlo hay que trasladar a los jóvenes la memoria de las generaciones mayores.

En cuanto al discurso creciente entre los jóvenes de la virilidad discutida y la posición del feminismo, Rego cree que "es preocupante porque es la primera vez en la historia en la que se da una polarización ideológica brutal dentro de la misma generación", pero al mismo tiempo cree que es esperanzador.

IZQUIERDA Y REDES SOCIALES

Rego cree que la generación joven está politizada pero que usan otros canales diferentes a los tradicionales y, en este sentido, ha llamado a la izquierda a entrar en ellos: "Sí que está politizada, lo que tenemos es un problema sobre cómo se sienten o no interpelados".

"La arquitectura institucional y el sistema de partidos en nuestro país, por ejemplo, con los que hay una clara desafección. Nos encontramos con una juventud que busca otros canales. Aquí tenemos un enorme desafío desde la izquierda, que es meternos de lleno en el ámbito digital", ha insistido.

La ministra ha considerado que "los autoritarismos y la extrema derecha han venido para quedarse" y que el debate para la izquierda tiene que estar centrado en los derechos de las personas.

Por último, ha defendido que haya controles democráticos en el ámbito digital y fomentar las competencias mediáticas de los jóvenes: "Van a tener muchas más capacidades para defenderse y organizarse en el ámbito digital" para defender sus derechos.

SUBIRATS

Por su parte, Subirats ha considerado que estos movimientos surgen ante un contexto en el que los jóvenes se plantean cuestiones sobre la identidad, el género, su posición y la reivindicación de lo personal como político: "La extrema derecha reivindica los valores tradicionales como algo claro y estructurado".

También cree que se deben a la "promesa incumplida de la democracia liberal y la desigualdad generada", que provoca una sensación de falta de expectativa entre los jóvenes, y que frente a ello se deben fomentar políticas de vivienda y mejoras de las condiciones laborales aumentando el salario mínimo.

Comparte la visión de Rego de que la izquierda ha quedado atrapada en lo políticamente correcto, dice textualmente, y cree que debe avanzar hacia otro tipo de discurso, y ha citado como ejemplo al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez Fernández, que cree que "tiene esa capacidad de romper los esquemas de lo aceptable".